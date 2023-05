El especial vinculo que une a Isabel Preysler con el Rey Carlos III

Es inevitable hablar de las relaciones entre la monarquía británica y la élite social española y no pensar en Isabel Preylser (72) y el Rey Carlos III (74). Más aún después de que se haya celebrado, este sábado, el día de la coronación del monarca y la Reina consorte, Camila (75), como punto culminante de su acceso a la corona tras el fallecimiento, el pasado 8 de septiembre, de su madre, la Reina Isabel II.

Isabel Preysler y el actual Rey del Reino Unido y soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, se conocieron en abril de 1987, cuando un joven por entonces Príncipe de Gales visitó nuestro país junto a su primera esposa, la Princesa Diana, con motivo de un desfile organizado por el British Knitting & Clothing Export Council con el objeto de promocionar la moda de Reino Unido entre la alta sociedad española. Los muchos asistentes a aquella cita fueron divididos en tres salas: el salón Felipe IV, el de Tapices y el jardín con vistas a la fuente de Neptuno. «La primera vez que le vi fue cuando vino a España con Lady Di hace muchos años», explica la madre de Tamara Falcó a su revista de cabecera en una entrevista con motivo del Día de la coronación.

Después, ambos coincidieron de nuevo en varios eventos gracias, sobre todo, a la intermediación del grupo Porcelanosa y a su gran gala anual. Pues cabe recordar que a partir de 1997, la firma en cuestión comenzó a colaborar con The Prince´s Foundation for the Bilt Environment, a base de ingresar en generosas cantidades de dinero en ella que cubrían cuantas acciones benéficas desarrollaban bajo la Presidencia del Príncipe de Gales.

En 2016, por ejemplo, Isabel acudió del brazo de Mario Vargas Llosa (87) a Escocia, donde Carlos de Inglaterra les ofreció una cena de gala en Dumfries House. Antes, ya lo había hecho en compañía de sus tres hijas, Chábeli Iglesias (51), Tamara Falcó (41) y Ana Boyer (34), y también con Miguel Boyer, quien fuera ministro de Economía, Hacienda y Comercio durante el primer Gobierno de Felipe González.​ «Es encantador. Son muy divertidas las anécdotas que cuenta porque tiene mucho sentido del humor y mucho ingenio. Siempre se interesó por mis hijos, sus trabajos y aficiones. Fue muy amable conmigo y con todos los que acudían a esos encuentros», cuenta Isabel sobre las veladas en la revista ¡Hola!.

«Los momentos que hemos podido ver de su malhumor estoy convencida que son debidos a la tristeza, estrés y agotamiento que ha sufrido y debe seguir sufriendo por el fallecimiento de la Reina. Su preocupación por el cambio climático, su pasión y enorme conocimiento sobre todo tipo de agricultura. Todo lo que nos servían en las cenas provenía de su granja. Eran cenas de ensueño, en unos comedores únicos en el mundo, de paredes llenas de magníficos cuadros. En realidad, sí había magia y esa magia empezaba nada más subir las escaleras espectaculares de Buckingham, muy parecidas a las de nuestro Palacio Real», añade.

Sobre la Reina Camila, Isabel asegura que es igualmente «una mujer muy divertida y con mucho sentido del humor» y, al igual que a su esposo, a ella también le desea «toda la suerte del mundo». «Suceder a la Reina Isabel es una tarea muy difícil, sobre todo, en un momento tan complicado como es el actual».