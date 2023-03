Isabel Preysler ha reaparecido ante las cámaras casi tres meses después de que se confirmara su separación de Mario Vargas Llosa. A pesar de que ya se la vio en público hace algunas semanas, coincidiendo con su cumpleaños, ha sido ahora cuando ha participado en un acto público y, en concreto, en un evento cargado de significado.

La madre de Tamara Falcó no ha querido faltar a la celebración del evento Elle Women Summit, que ha tenido lugar en Madrid la víspera del Día Internacional de la Mujer. Una cita muy especial a la que han acudido numerosos rostros conocidos del panorama nacional como Nieves Álvarez, Nerea Garmendia, Lidia Torrent, Carola Baleztena, Inma Cuesta, Vicky Martín Berrocal, María de León, Pilar Alegría, Loreto Sesma… y muchas otras más, que han ido llegando al evento desde primera hora de la mañana.

No ha sido hasta después del mediodía cuando Isabel Preysler ha hecho acto de presencia. La madre de la marquesa de Griñón ha acudido a la cita con un elegante vestido en estampado tropical en tonos marrones y azules, una chaqueta sobre los hombros y botas altas.

Muy amable, como suele ser habitual en ella, Isabel Preysler ha mostrado su mejor sonrisa a los periodistas que esperaban su reaparición oficial ante los medios. La madre de Tamara Falcó ha posado ante los fotógrafos y se ha detenido durante unos segundos para atender a los reporteros. Isabel ha dicho que se encuentra muy bien y que ha pasado página, cuando le han preguntado por la ruptura con Mario Vargas Llosa y toda la polémica que se ha generado en torno a su separación.

Después de que hace unos días se publicaran unas imágenes del Premio Nobel de Literatura bailando animadamente en la boda de una de sus nietas, los periodistas no han querido perder la oportunidad de preguntarle sobre este tema. Isabel Preysler no ha podido evitar esbozar una sonrisa y ha comentado que lleva muy bien la soltería. Un detalla claro de que para Preysler ha empezado una nueva etapa y que el escritor es parte del pasado. La madre de Tamara Falcó ha dicho que no quiere hablar de Mario Vargas Llosa y tampoco ha comentado nada sobre la inminente boda de su hija.

Aunque esta ha sido la primera aparición oficial en un evento público de Isabel Preysler, lo cierto es que no es la primera vez que la madre de Tamara Falcó se deja ver desde la ruptura con el Premio Nobel. Coincidiendo con su cumpleaños, Isabel Preysler acudió con su hija Tamara a una representación en el Teatro Real y se mostró muy atenta con los medios, como siempre.

Vargas Llosa, cada vez más unido a su ex mujer

Curiosamente, esta reaparición de Isabel Preysler se ha producido apenas unos días después de que el literato se haya dejado ver en compañía de su familia en la boda de su nieta Josefina con el ingeniero mexicano Emiliano Camarena, a la que no han faltado todos los miembros del clan Vargas Llosa, incluida la ex mujer del escritor, Patricia Llosa. Una celebración por todo lo alto en Lima, en la que el Premio Nobel ha mostrado su faceta más desenfadada y no ha dudado en arrancarse a bailar. Sin duda, esta reunión ha sido una prueba más de que la relación entre el literato y su ex mujer cada vez es más cercana, ya que tanto Patricia como sus hijos también fueron los que le acompañaron en su histórico ingreso en la Academia Francesa en París, donde también se pudo ver a Juan Carlos I y a la infanta Cristina.