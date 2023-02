La dura opinión de Isabel Preysler sobre el vestido de novia de Tamara Falcó

Faltan poco más de cuatro meses para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el «sí, quiero», y como no podía ser de otra manera, la pareja ya está ultimando todos los detalles para el gran día. Así lo contaba la propia marquesa de Griñón durante su última intervención en El Hormiguero, en la cual aprovechaba para hablar largo y tendido sobre algunas minucias como su vestido nupcial, el anillo de compromiso en «versión mejorada» o el chef que tanto ella como el empresario han escogido para dar de comer a los invitados en la finca de El Rincón.

Unas horas antes de esta aparición estelar, la ganadora de MasterChef Celebrity y su prometido hacían públicas una serie de imágenes en Bilbao, en las cuales dejaban entrever que habían llevado a cabo una visita exprés tanto para escoger el traje de novia de Tamara como para probar algunos de los deliciosos platos de Eneko Atxa de Azurmendi, profesional culinario escogido por la pareja para el día más especial de su vida. Sin embargo, a lo largo de toda la intervención de la marquesa en el programa de las noches de Antena 3, llamaba la atención las referencias que hizo tanto a su madre como a su hermana, Ana Boyer, quienes no parecen estar muy de acuerdo en la elección estilística de Tamara para el próximo 8 de julio: «Ayer fui a probarme el vestido y era mejor de lo que me imaginaba. No es un vestido que todo el mundo vaya a entender… No lo han entendido ni mi hermana ni mi madre, pero es un vestido que a mí me encanta, es como mi anillo, que non es lo más normal del mundo», comenzaba explicando, haciendo que todas las miradas apuntaran especialmente a Isabel Preysler. Y es que, teniendo en cuenta que la también conocida como «reina de corazones» tiene un exquisito gusto estilístico a la hora de vestir, resulta extraño que no le guste la opción que su hija ofreció a las chicas de Sophie et Voilà con la máxima ilusión, la cual parecen haber sabido captar a la perfección para dar luz a un vestido que promete dar mucho de qué hablar.

No obstante, y en un intento por quitar hierro al asunto, unos minutos más tarde la prometida de Íñigo Onieva revelaba que, en cierto modo, Preysler había dejado de hacer comentarios en torno a su diseño nupcial escogido a diferencia de la esposa de Fernando Verdasco, a quien finalmente Tamara habría tenido que decir que «se trata de su vestido propio, no del suyo». Sea como fuere, lo cierto es que madre y hermana se han convertido en las perfectas consejeras y compañeras de Falcó en cada paso nupcial que da, sirviéndola de gran ayuda para paliar los nervios y hacer elecciones acertadas de cara al gran día.