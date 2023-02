Del vestido al chef, pasando por el anillo: Tamara Falcó revela todos los detalles de su boda

Tamara Falcó sigue inmersa en sus planes de boda. Aunque en un primer momento había fechado su gran día de cara al 15 de junio de este mismo año, finalmente por ciertos problemas logísticos la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se decantaron por el 8 de julio, jornada escogida para darse el «sí, quiero» en la finca de El Rincón bajo la atenta mirada de sus seres queridos y prácticamente de todo el panorama nacional.

Dada la emoción que supone para ella unir su vida de manera definitiva con su prometido, ha aprovechado su aparición semanal en El Hormiguero para dar rienda suelta al tema frente a Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo: «Me despierto pensando en la boda, me acuesto pensando en ella y la verdad que Íñigo también, que está muy involucrado», comenzaba explicando, no sin antes enseñar su nuevo anillo de compromiso. Una versión mejorada del inicial, con muchos más diamantes y una apariencia más sofisticada que el propio Íñigo le comentaba que se trataba de un símil de la segunda oportunidad que han iniciado recientemente en su historia de amor.

Por otro lado, la hija de Isabel Preysler ha comentado su enigmática visita a Bilbao del pasado miércoles, 22 de febrero. Un viaje exprés que no solo sirvió para celebrar el cumpleaños de su futura suegra, Carolina Molas, sino también para encontrar el vestido con el que pasará al altar: «Ayer fui a probarme el vestido y era mejor de lo que me imaginaba. No es un vestido que todo el mundo vaya a entender… No lo han entendido ni mi hermana ni mi madre, pero es un vestido que a mí me encanta, es como mi anillo que no es lo más normal del mundo», señalaba, visiblemente emocionada por poder hablar de su traje nupcial con las ideas claras: «Les enseñé mi idea a las chicas de Sophie et Voilà y les encantó, me probé el traje en una tela que no es definitiva y sobre ese diseñan el que será», indicaba, aclarando además que también la habían acompañado Juan Avellaneda y Blanca Unzueta, profesionales encargados de ultimar los detalles con la protagonista en cuestión.

Por si fuera poco, en esta visita al País Vasco Tamara e Íñigo también han tenido oportunidad de elegir cuál será el chef que prepare los platos que degusten cuando ya sean marido y mujer junto a sus allegados: «Será Eneko Atxa, de Azurmendi». Una elección que no ha resultado en absoluto extraña, ya que hace horas la pareja y Carolina Molas se fotografiaban degustando algunos de sus deliciosos platos para celebrar de manera tardía el cumpleaños de la madre del empresario. No obstante, la marquesa ha asegurado que la boda «tendrá sorpresas» que por ahora no quiere desvelar, para dejar boquiabiertos a un total de 400 invitados: «Queríamos que fueran 200 invitados, pero al final somos 200 por cada uno», zanjaba, para después indicar que quizá la ceremonia sea amenizada por algún conocido grupo musical: “Puede que haya grupo, tal vez sí, tal vez no, o a lo mejor no hay solamente uno”.