Tamara Falcó no gana para escándalos. Si pensaba que después de la infidelidad de Íñigo Onieva en el Burning Man su nombre no iba a estar salpicado de nuevo por una polémica, se equivocaba. Tras retomar sus planes de boda, salió a la luz la información que situaba a El Rincón entre las propiedades de Aldea del Fresno en venta. Una herencia familiar que pasaría a manos de otra persona por el valor de siete millones de euros.

Hasta ahí todo bien. Lo raro llegó cuando la marquesa de Griñón reapareció en el programa en el que colabora -y para el que se guarda las exclusivas de su vida privada- y no solo anunció el cambio de la fecha de su boda, que se traslada al 8 de julio, sino que también desmintió que el palacio que un día fue de su padre estuviera a la venta. Pero parece que la hija de Isabel Presyler miente y que, la mayor damnificada de este asunto es, nada más y nada menos, que su cuñada, Amparo Corsini, mujer de Manuel Falcó.

Cabe recordar que unos años después de la muerte de Carlos Falcó, Xandra, Duarte, Aldara y Esther Doña tomaron la decisión de vender su parte a Tamara y Manuel, que tenían como objetivo crear algún tipo de negocio para poder asumir los gastos del palacio. Es por ello que desde LOOK recalcamos que la venta de la propiedad no solo era cuestión de la marquesa de Griñón, sino también de su hermano. Pero no queda todo ahí pues, hasta el día después de que Falcó desmintiera la información de la venta, el anuncio de la inmobiliaria seguía en la red.

El detalle viene cuando la consultoría inmobiliaria que ha estado estas semanas gestionando la venta de la propiedad del clan Falcó era Corsini Properties, empresa de un familiar de Amparo, mujer de Manuel Falcó, propietario de la finca -y poseedor de la parte mayoritaria de El Rincón-. Y así se puede ver en la captura de pantalla del anuncio que ha compartido Semana.

Con este paso atrás, del que hasta la fecha se desconocen los motivos, Tamara Falcó deja ‘con el culo al aire’ a su cuñada y a la familia de esta, encargada de promover la venta de la herencia del que fuera marqués de Griñón. Amparo Corsini, uno de los nombres más buscados de la actualidad, se ha convertido en el daño colateral de este ‘arrepentimiento’ de la hija de Isabel Preysler y, tal vez, de su hermano Manuel. Mientras tanto, parece que la socialité continúa con sus planes a pesar del escándalo, haciendo las reformas pertinentes y poniendo a punto El Rincón para celebrar el que, sin duda, será uno de los días más felices de su vida.

Pero, ¿por qué lo ha hecho? Según apunta Informalia, que se ha puesto en contacto con un abogado matrimonialista, los propietarios de fincas con capillas consagradas -como el caso de El Rincón- pueden contraer matrimonio en esta siempre y cuando un obispo lo autorice y, en algunos casos, tienen que ser si o sí propiedades suyas o de familiares directos. Unas declaraciones que llevan al que podría ser el motivo: si Tamara Falcó vende el palacio, ya no sería su propiedad y, por tanto, no podría casarse allí.