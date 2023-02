Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentran ya en la cuenta atrás para su enlace. Tras su inesperada reconciliación el pasado mes de diciembre, la pareja mira con ilusión al mes de junio, fecha en la que está previsto el enlace. Una boda que se celebrará en la finca de El Rincón, propiedad de la familia de Tamara Falcó y un lugar muy especial para ella.

Será uno de los grandes eventos de la temporada y probablemente, uno de los últimos que acoja la propiedad, ya que, según ha trascendido, la marquesa de Griñón y su familia han puesto a la venta el palacio por una cantidad de siete millones de euros. A pesar de que en un primer momento Tamara Falcó pensó en hacerse cargo de El Rincón y montar allí un restaurante, parece que, finalmente, el alto coste de las reparaciones del inmueble, así como la falta de tiempo han hecho que Tamara y su hermano mayor, Manuel Falcó, propietarios del palacio, tomen esta decisión.

Aunque todavía no se sabe si hay algún interesado en la propiedad, lo que sí está claro es que no será hasta después de la boda cuando pueda llevarse a cabo la venta. Y es que la marquesa de Griñón sí que ha confirmado que su deseo era poder casarse en la finca.

Hace unos días, la revista Semana publicaba unas imágenes de Íñigo Onieva y Tamara Falcó visitando una iglesia cercana a El Rincón y yendo después a ver al párroco de Aldea del Fresno. Se ha comentado que la marquesa de Griñón y su prometido podrían darse el ‘sí, quiero’ en la madrileña Iglesia de Santa Bárbara, pero también en la capilla que hay en la finca, para lo que se necesita la autorización del párroco del municipio madrileño.

Las cámaras de la Agencia Gtres han podido hablar con don Gustavo, sacerdote de la Iglesia de El Rincón, que no ha querido concretar si Tamara Falcó se casará finalmente en El Rincón. “Perdón, pero no sé si Tamara e Íñigo se van a casar en El Rincón. Creo que le gustará que respetemos su intimidad”, ha dicho el sacerdote que ha asegurado que estaría encantado con lo que Tamara e Íñigo decidan. Además, ha comentado que no conoce personalmente al prometido de la marquesa de Griñón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)



Aunque se ha mostrado muy discreto, don Gustavo no ha tenido reparos en hablar sobre algunos de los trámites, como es el caso de los cursillos prematrimoniales: «Eso depende de cada diócesis. Ellos están en Madrid, yo supongo que, con tiempo, con seis meses, tres meses. Depende de cada párroco, de cada zona, de cada arciprestazgo», ha comentado el sacerdote antes de marcharse.