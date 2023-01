Tamara Falcó, ¿embarazada de su primer hijo?

Apenas ha pasado una semana desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dieron la noticia de su nuevo compromiso, el cual tenía la misma fecha y lugar para la celebración nupcial que el anterior: el 17 de junio en la finca de El Rincón. Sin embargo, quizá esta drástica decisión habría estado condicionada por el estado de la marquesa de Griñón, que podría estar embarazada de su primer hijo junto al empresario según afirma un conocido creador de contenido, Abel Planelles.

Ha sido el tiktoker mencionado el encargado de desvelar esta posible buena nueva, basándose nada más y nada menos que en fuentes cercanas a la protagonista en cuestión: «Tamara Falcó está embarazada y así me lo aseguran fuentes cercanas a la propia Tamara», comenzaba explicando, para después dar más detalles a través de su red social sobre un dato que promete dar mucho de qué hablar: «Me he pensado mucho si hacer este vídeo, pero como periodista no podía dejar de dar este bombazo. Tamara Falcó espera su primer hijo con Íñigo Onieva después del nanosegundo en el metaverso y de una ruptura muy sonada con reconciliación, os traigo en exclusiva esta pedazo de bomba», zanjaba, alcanzando en cuestión de instantes la máxima expectación de sus más de 130 mil seguidores.

No obstante, cabe destacar que por el momento ni la hija de Isabel Preysler ni el hijo de Carolina Molas han hablado sobre el tema. De ser cierto el dato que apunta este afamado tiktoker, la pareja tendría que comenzar a preparar dos frentes de lo más complejos: una posible paternidad en el aire y una de las bodas más mediáticas de todos los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que la reconciliación entre la marquesa y el empresario no ha estado exenta de polémica al haber este último sido infiel a su actual prometida con una misteriosa chica durante el festival Burning Man de Nevada.

Sea como fuere, lo que sí está claro es que tanto Tamara como Íñigo están dispuestos a dejar atrás las rencillas que condicionaron sus respectivos pasados para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa en común, la cual podría estar marcada por la posible llegada de una tercera persona que no sería otra que un bebé que pondría el broche de oro a su historia de amor por todo lo alto. Algo que podría llenar de ilusión a la posible futura mamá, sobre todo teniendo en cuenta que nunca ha tenido reparo en admitir que parir está entre sus planes y que Onieva es el «hombre de su vida», y por ende, su elegido para disfrutar de esa fase.

Aún así, habrá que esperar para saber si finalmente los futuros novios admiten estar esperando a su primer hijo en común, o si por el contrario, prefieren ir paso a paso y primero pasar por el altar para después sumergirse en todo aquello que supone la crianza de un bebé.

La tajante reacción de la representante de Tamara

Teniendo en cuenta el revuelo que ha generado la información dada por Abel Planelles a través de TikTok, medios como Diez Minutos se han puesto en contacto con la representante de Tamara Falcó, la cual ha tomado la palabra sin problema alguno para aclarar la situación con una rotunda frase que no da pie a las dudas: «Claro que no está embarazada», ha confirmado. De esta manera, la persona encargada de aconsejar a la marquesa en cada paso que da deja clara su postura a la hora de zanjar el tema con rotundidad y dejar entrever que la ganadora de MasterChef Celebrity únicamente está centrada en los preparativos de su boda, una celebración que está a la vuelta de la esquina.