Menos de cinco meses es el tiempo que queda para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasen por el altar. Cuando el mundo entero pensaba que su historia de amor estaba completamente enterrada, la marquesa de Griñón sorprendía apostando por sus sentimientos y dando pie a una reconciliación. Ahora, después del escándalo, la pareja ya se encuentra ultimando los detalles para jurarse amor eterno.

La hija de Isabel Preysler ha desvelado que será su amigo Avellaneda el encargado de diseñar su vestido nupcial -dando así portazo a Carolina Herrera- y que el lugar elegido para poner el broche de oro a su relación será, como no podía ser de otra manera, El Rincón. Un Palacio cargado de significado y con una gran connotación familiar, pues fue la residencia en los últimos años de vida de su padre, Carlos Falcó.

Mientras la presión se apodera de Tamara, Íñigo Onieva ha hecho un stop en su agenda nupcial para marchase a Doha. Pero todo tiene su por qué. El empresario se ha separado de su prometida, dejándose sola frente al peligro, por un compromiso profesional. Tatel, una de las marcas de restauración española más relevantes, acaba de abrir nuevo local en Doha. La cadena ha ido creciendo poco a poco y, después de abrir sus primeros restaurantes en Madrid e Ibiza, no han tardado en lanzarse al mercado internacional. Ahora, con el objetivo de hacerse un hueco en la restauración de lujo, Tatel ya cuenta con locales en Los Ángeles, Ciudad de México, Riad, Bahrain y ahora en Doha también.

Fue a finales de 2021 cuando Onieva apostó por su faceta culinaria incorporándose al equipo de Tatel, un selecto restaurante en pleno corazón de Madrid. El diseñador de coches ocupa el cargo de director de operaciones del grupo Mabel Hospitality y sus funciones se centran en consolidar el local como uno de los pilares de ocio en la capital. Motivo por el que es su obligación parar los planes de boda y acudir a las aperturas de su negocio.

Pese a que la marquesa de Griñón suele acompañarle en sus escapadas laborales, en esta ocasión no ha podido ser. Al parecer, tal es el compromiso de la socialité con su boda que, incluso, han elegido ya a los que serán sus padrinos. Tal y como ha informado Diez Minutos, Onieva ha elegido a su madre, Carolina Mola, para acompañarle hasta el altar. Una elección de lo más tradicional y que demuestra, una vez más, la buena sintonía que reina entre madre e hijo.

Por su parte, Tamara Falcó ha dejado fuera del plan a Isabel Preysler, eligiendo como acompañante en uno de los días más importantes de su vida a su hermano mayor, Manuel Falcó, hijo mayor del anterior marques de Griñón. Una decisión que ha llamado mucho la atención, pues se esperaba que la ex pareja de Mario Vargas Llosa y madre de la novia adquiriera un papel importante en la ceremonia. «Mi madre lo que quiere es evitar el dolor. Me dijo: ‘Tamara, la gente no cambia’», confesó la socialité después de la reconciliación. ¿Será este el motivo por el que ha dejado a su madre fuera del juego?