Así es Carolina, la mujer en la sombra que está amargando a Isabel Preysler

Isabel Preysler no tiene ningún tipo de relación con Carolina Molas la madre de Íñigo Onieva, el hombre con quien se casará Tamara Falcó. La infidelidad ante las cámaras del joven hizo que Isabel rompiera la relación con los Onieva. Como toda madre estuvo al lado de una hija que había pasado de la ilusión del compromiso a romper en vivo y en directo con su prometido. Ahora que la relación se ha reemprendido, la Presley sigue viendo a Carolina como la mujer en la sombra que la está amargando.

Isabel Preysler sigue teniendo a Carolina como la mujer en la sombra que la está amargando

La relación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva vuelve con más fuerza que nunca. Después de que se tomarán un tiempo después de que Onieva le fuera infiel a Falcó, parece que están más juntos que nunca. En una luna de miel permanente por el mundo, no dejan de viajar y de mostrarse más enamorados que nunca.

La madre de la marquesa de Griñón intentó proteger a su hija en una ruptura que fue muy dura para ella. Pero eso no acaba de ver esta segunda oportunidad que ella jamás daría. Lo hemos visto con Mario Vargas Llosa, el hombre que ha decidido poner tierra de por medio después de años de relación.

La vida de la Preysler ha sido radicalmente distinta de la su hija. Siempre rodeada de amor, ahora es cuando se encuentra sola después de décadas de mucho amor. En cambio, Tamara siempre ha sido muy independiente. Sus relaciones no han cuajado ya sus 41 años nunca se ha casado, ni tiene hijos.

Carolina Molas es la madre de Íñigo Onieva que ve con buenos ojos la reconciliación de estos jóvenes. Le da una nueva oportunidad a un amor que según ella está muy presente. Ahora más que nunca es cuando necesitan el apoyo de la familia, después de que muchos no hayan entendido esta reconciliación.

Tamara e Íñigo se muestran más felices que nunca en redes sociales. Después de años sin verse tan bien, ahora por fin viajan y son ellos mismos. No tienen miedo ni del pasado, ni del futuro, solo conocen un amor verdadero que parece que se ha instalado en sus vidas para no volver. Son la pareja perfecta y así lo cree Carolina, aunque quizás Isabel no esté tan convencida de ello.