El inicio de mes de septiembre trae consigo la vuelta a la rutina. Los eventos comienzan a marcar las semanas en la crónica social de nuestro país. De hecho, se está celebrando la Semana de la Moda en Madrid. Con motivo del desfile de Pedro del Hierro Isabel Preysler ha reaparecido. Ha sido en esta cita donde la socialité ha posado, como es habitual, en el photocall habilitado. Después ha atendido a los medios de comunicación allí presentes.

«Yo empiezo el año con septiembre y el verano ha sido familiar y tranquilo», ha dicho Isabel en un primer momento. Después ha asegurado que sus hijos «están muy bien». Al ser preguntada por el deseo de ser madre de Tamara Falco, la también conocida como ‘reina de corazones’ ha dado su opinión al respecto. «Tengo muchas ganas de ser abuela, pero no seáis pesados, no la presionéis. Yo, cuantos más nietos tenga, mejor», ha expresado.

Isabel Preysler posando. (Foto: Gtres)

Isabel Preysler también ha confesado que le haría mucha ilusión que si es niña la llamaran como ella. Y es que la marquesa de Griñón contó que así sería. En el caso de ser niño se llamaría Íñigo. «¡Qué ilusión, me encanta que le quiera poner Isabel!», ha comentado con una sonrisa de oreja a oreja. Por otro lado, ha asegurado que su relación con el marido de su hija es excelente. «Me llevo muy bien con Íñigo y cada vez mejor. Además, como se quieren tanto…», ha indicado. «Íñigo saca totalmente a Tamara de su zona de confort, sino Tamara estaría tumbada en un sofá. Trabaja mucho pero fuera del trabajo estaría tumbada en el sofá. Es mucho más casera», ha comentado. «Me encanta ver a mi hija locamente enamorada y feliz», ha añadido. Sin embargo, Isabel ha confesado que echa mucho de menos vivir con la colaboradora de televisión. «Me daba mucha compañía. Es la alegría de la casa, pero viene muchísimo. Hace su clase de gimnasia todos las mañanas en casa», ha dicho.

Isabel Preysler en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la especial ocasión, Isabel Preysler ha apostado por una camisa blanca entallada de cuello solapa que ha combinado con una falda midi de lentejuelas con abertura lateral y cinturilla de terciopelo negra. A sus pies unas botas a juego con el bolso tipo bandolera. Como joyas ha lucido unos aretes con brillantes y unas pulseras doradas.

Tamara Falcó quiere ser madre

Tan solo un día antes Tamara Falcó asistió a un evento de Pedro del Hierro, firma de la que es embajadora desde hace un tiempo. Fue entonces, cuando se sinceró de nuevo sobre sus deseos de ser madre. «Yo empecé con un programa que se llama Fertilitas. Todos los temas de fertilidad me atrevo a decir que para la mujer son muy exhaustivos y exigentes. Ahora me he tomado un tiempo», indicó. «Estoy mirando una manera más holística de hacer las cosas. Hay todo tipo de teorías. Cuando te relajas es justamente cuando viene», prosiguió.

Tamara Falcó en la exposición homenaje a Pedro del Hierro. (Foto: Gtres)

«Yo me estoy intentando cuidar, estoy haciendo mi deporte, estoy cuidando mi microbiota. Estoy en manos de muy buenos profesionales así que, bueno, cuando Dios quiera», sentenció.