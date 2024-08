Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó llegan al tanatorio para despedir a Caritina Goyanes

Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó llegaron al tanatorio con un aire de seriedad, ocultando sus miradas tras gafas de sol. Madre e hija coincidieron en un sobrio conjunto de pantalón negro y camisa blanca, mientras que Íñigo se presentó con un traje oscuro. Tamara e Íñigo acababan de regresar de Maldivas, y Isabel había viajado desde Estados Unidos para acompañar a la familia en su dolor. Aurelio Manzano confirmó que ‘la reina de corazones’ está «destrozada» por las recientes pérdidas. «Adora a esta familia. Me he comunicado con ella hoy, y me dice que está en shock y no puede dejar de pensar en Cari,» comentó el periodista.