Este miércoles, 14 de agosto, se ha conocido la muerte de Carlos Ferrando a los 76 años de edad. El periodista, una de las figuras más míticas de la prensa rosa y colaborador de numerosos programas como Crónicas Marcianas, ¡Qué tiempo tan feliz! o Sálvame, ha fallecido a consecuencia del problema de salud que arrastraba durante años, después de someterse a dos operaciones de reparación de una hernia discal cuya recuperación, hasta el momento, estaba siendo favorable.

Desde que saltara la noticia, muchas han sido las muestras de cariño que los familiares y amiguos más cercanos de Carlos Ferrando han recibido. La última, la de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos se ha mostrado completamente desvastada por el fallecimiento de Carlos, y prueba de ello es la emotiva carta que ha dedicado al periodista a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores. Una en la que se ha acordado, además, de su madre. María Teresa Campos, cabe recordar, murió en septiembre de 2023 tras varios días ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

«Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado. Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en mucho programas que dirigía y presentaba mi madre, como en el de esta foto, ¡Qué tiempo tan feliz!», ha comenzado escribiendo Terelu Campos, visiblemente afectada. «Pues sí, que tiempo tan feliz porque en esta imagen ya hay tres grandes ausencias. Primero la de Mariñas, después la de mi madre y ahora tú, Carlos. Sin duda la prensa del corazón de este país no hubiera sido lo mismo sin ti querido Carlos. Descansa en Paz», ha añadido la presentadora.

De acuerdo con lo publicado, la actriz Alejandra Grepi, gran amiga de Ferrando, fue la que acudió a su domicilio para asegurarse de que se encontraba bien, ya que llevaba varios días sin contestar al teléfono. Al entrar en la vivienda, lo encontró en un estado de deshidratación muy grave, aunque aún tenía pulso. Llamó a los servicios sanitarios, quienes intentaron reanimarlo a su llegada, pero, lamentablemente, no pudieron salvarle la vida. Posteriormente, la intérprete ha confirmado a LOOK que sufrió un golpe de calor.

Carlos Ferrando en el programa ‘Latidos del corazón’. (Foto: Gtres)

La vida de éxitos de Carlos Ferrando

Carlos Ferrando nació en Cartagena en 1949 si bien pasó su infancia en Sabadell. Posteriormente se trasladó hasta Madrid, donde dio comienzo su popular carrera rodeado de artistas. Empezó siendo el secretario de la actriz Esperanza Roy y, más adelante, fichó como jefe de prensa de rostros conocidos como Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar. Fue así como se hizo un hueco en la industris cinematográfica y social en España, que le brindó la oportunidad de formar parte de la plantilla de diferentes medios de comunicación como Fotogramas, Diario 16, De domingo a domingo, Latido del Corazón o Corazón del milenio, entre otros.