Jon y Daniel, los hijos de Imanol Arias y Pastora Vega que saben "vivir en la incertidumbre"

En medio del huracán mediático que ha supuesto la presunta implicación de Imanol Arias en el Caso Nummaria, su ex pareja, Pastora Vega, ha presentado su última obra de teatro, titulada Paso a paso. Durante su encuentro con los medios de comunicación, la actriz, además de hablar de su nuevo reto profesional sobre las tablas del escenario y de optar por el más absoluto silencio sobre la situación legal del que fue su marido, ha querido hacer especial mención a la trayectoria que están siguiendo sus hijos en el mundo de la interpretación, teniendo a sus padres como referentes.

Jon y Daniel nacieron fruto del matrimonio formado por Imanol Arias y Pastora Vega, quienes empezaron a salir en 1984. En 2009, tras más de dos décadas compartiendo una relación sentimental, sus vidas tomaron caminos por separado. No obstante, sus dos vástagos siempre han mostrado mantener una muy buena relación con sus dos progenitores, hasta el punto de que han optado por seguir sus pasos profesionales como actores. Una decisión que Pastora ha respetado pero que, al mismo tiempo, también ha querido aconsejar con su larga experiencia.

Pastora Vega en la presentación de la obra de teatro ‘Paso a paso’ en Madrid. (Foto: Gtres)

«Esta profesión es una cura de humildad permanente. No te puedes creer nada de ‘he llegado a un sitio’, porque luego puedes estar un año sin trabajar. Es una carrera muy injusta y muy cambiable y tienen que saber vivir con la incertidumbre. Y si no sabes convivir con la incertidumbre no te puedes dedicar a esto, porque incluso el actor o la actriz que empalma una continuidad constante también vive momentos de mucha angustia. Si sabes convivir con la incertidumbre y no te va a atraer un problema psicológico o de ansiedad, adelante, pero ten un plan B, a parte de actuar, por si esto de falla», aseguraba ante las cámaras.

En cuanto a la posibilidad de poder trabajar algún día en un mismo proyecto con sus hijos, Pastora confesaba que «le encantaría». De hecho, señalaba que no le costaría hacerlo aunque le tocaran personajes enemigos entre ellos. Cabe destacar que Jon ya ha tenido la oportunidad de poder trabajar junto su padre, Imanol Arias. Lo hizo en 2018 de la mano del elenco de la serie Cuénteme cómo pasó. Recientemente también han participado conjuntamente en la obra de teatro Muerte de un viajante.

Por su parte, Daniel, el pequeño de los dos, estudió artes escénica en el Estudio Corazza y a sus espaldas ya cuenta con trabajos en diferentes películas como El internado. Las cumbres, Segunda oportunidad, Ancleto, Agente secreto o Pájaros de papel. Precisamente en esta última mencionada también tuvo el honor de compartir escena con su progenitor, al igual que su hermano.

Jon y Daniel se llevan quince años de diferencia, pero en sus últimas declaraciones, Pastora Vega ha revelado que está deseando poder adquirir el papel de abuela más pronto que tarde. «Seré una abuelaza cuando me toque serlo. Estoy deseando, así que, que se de prisa que sí no me va a pillar muy mayor la cosa», decía, haciendo referencia a Jon, su primogénito. «Me encantaría ser una abuela consentidora. Es una etapa muy bonita en la vida de una mujer», concluía.