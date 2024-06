El importante proyecto por el que Imanol Arias se ha visto obligado a pactar con la Fiscalía

Imanol Arias ha dejado España con la satisfacción de sus obligaciones como ciudadano cumplidas. Gracias a su pacto con la Fiscalía ha conseguido eximirse de las responsabilidades civiles que se le reclamaban. Además, deja atrás así una semana dura en lo emocional, marcada por su comparecencia ante el juez por el Caso Summaria, en la Audiencia Nacional de Madrid. Ahora, mira al futuro con un importante proyecto profesional entre ceja y ceja al otro lado del charco del que Look ha podido averiguar varios detalles en exclusiva.

La situación del actor de Cuéntame Cómo Pasó no era sencilla. Estaba acusado de un presunto fraude de 2,7 millones de euros a Hacienda, cometido a través del conocido bufete de abogados. Un delito por el que el ministerio publico pedía 27 años de cárcel para él, al margen de la pena solicitada para su compañera Ana Duato. Su acuerdo de conformidad se produce tras la admisión del fraude, por el que se le ha impuesto una pena inferior a dos años de cárcel -evitando así entrar preso- y el pago de una multa de 25.000 euros. De manera complementaria, el intérprete español abonó hace unos días la cantidad de 275.801,04 euros en las arcas públicas para saldar así la deuda contraída (con intereses de demora) entre los ejercicios de 2010-2014

Imanol Arias llegando a los juzgados. (Foto: Gtres)

Solventada su presencia ante el juez, Imanol Arias vuelve a estar centrado en sí mismo. Y eso pasa inexorablemente por el proyecto más inmediato que tiene: su obra de teatro en Argentina. Será el próximo miércoles cuando retome las funciones de Mejor no decirlo, su espectáculo junto a la actriz argentina Mercedes Morán.

Durante su visita a la Audiencia Nacional, el mayor temor de Imanol Arias era que su participación en el espectáculo se viera comprometida. No ocultó incluso el trastorno que le acarreó su declaración ante el magistrado: «La única circunstancia es que estoy trabajando en Buenos Aires. Tengo teatro vendido hasta el final de julio, y cada día que suspenda allí, el teatro allí va gente de Montevideo, gente de Santiago de Chile, gente de Lima. Anular entradas a gente que va con paquetes de fin de semana es complicado, pero ya no es mi problema. Intentaremos hacerlo lo mejor posible», comentó.

Imanol Arias, en el teatro. (Foto: Gtres)

Las tan temidas modificaciones no se han podido evitar finalmente. En un principio, iba a ser este mismo viernes día 7 de junio cuando volviera a subirse al escenario, pero tanto Arias como la organización han decidido posponer sus actuaciones del fin de semana hasta el miércoles día 12. No obstante, no está todo vendido, tal y como asegura Imanol Arias. En los canales de venta oficiales aún se pueden adquirir los últimos tickets, tal y como ha podido saber este digital. Su precio, entre 17.000 y 35.000 pesos, o lo que es igual, entre 17 y 35 euros.

La sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, en Buenos Aires, acoge esta función, en la que Imanol Arias -ídolo en Argentina- forma un gran tándem con su compañera. Juntos dan vida a un matrimonio que enfrenta con éxito el desgaste del paso del tiempo. Su fórmula no falla: saber cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, un día se replantean qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo? De ahí, el título de esta comedia que conecta inmediatamente con los espectadores.