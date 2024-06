Imanol Arias y Ana Duato a juicio: todo lo que se sabe del ‘caso Nummaria’

En 2016, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpieron en las oficinas centrales del grupo Nummaria, ubicadas en la calle de Juan Bravo. El motivo de este movimiento se produjo con la intención de desarticular el bufete liderado por Fernando Peña. Caso en el que se han visto envueltas 30 personas. Entre los nombres figuran el de Imanol Arias y Ana Duato, protagonistas de Cuéntame cómo pasó.

Este próximo martes, 4 de junio, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional por un fraude a Hacienda de 2,7 millones y 1,9 millones de euros respectivamente, presuntamente cometido a través del citado despacho de abogados.

Ana Duato e Inmanol Arias en un eveto. (Foto: Gtres)

Además de los intérpretes están acusados el marido de la actriz, Miguel Ángel Bernardeau, y la hermana del actor. A pesar de que el juico arrancará mañana, según el calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que la vista oral se alarga en las próximas semanas hasta el mes de septiembre, aproximadamente, durante 24 sesiones.

¿Por qué se les acusa a los actores?

En un escrito, según relata Anticorrupción, el fraude investigado se basa en la utilización por «una parte importante» de los clientes del despacho de abogados Nummaria de estructuras societarias opacas «diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país».

Por un lado, en el caso de Ana Duato y su marido, la Fiscalía considera que ambos ocultaron parte de sus rentas, «principalmente procedentes de su participación como actriz y productor, respectivamente, en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó». En cuanto a Imanol Arias, también se creó una estructura de fraude para transformar una renta de actividad profesional por su trabajo en el séptimo arte en una renta vitalicia.

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, Ismael Moreno, indica que el despacho de Nummaria creó una estructura de sociedades cuya finalidad era la de «evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta les generó».

Imanol Arias y Ana Duato posando. (Foto: Gtres)

¿En qué punto se encuentran los actores?

Debido a este caso, los nombres de Ana Duato e Imanol Arias han estado en la primera plana mediática durante ocho años. Por los hechos descritos anteriormente, al actor se le imputan un total de seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015. Tras el acuerdo con el escrito de Anticorrupción, el intérprete llegó a defraudar cerca de 2,7 millones de euros, motivo por el que se enfrenta a 27 años de prisión.

En cuanto a Duato, según el escrito de Fiscalía, la actriz defraudó una cantidad de 1,9 millones de euros y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso, en dos periodos, entre 2010 y 2012 y entre 2014 y 2017. Por ello, Anticorrupción pide 32 años de cárcel.

Durante todo este tiempo, tanto Ana como Imanol han defendido que desconocían por completo la mecánica societaria del despacho y sus acciones presuntamente fraudulentas. Según ha publicado eldiario.es, el abogado de Imanol Arias está trabajando en un pacto con la Fiscalía por el que su cliente se declarará culpable de un delito fiscal a cambio de una pena sin cárcel.

Por su parte, Ana Duato confía en su inocencia. «Por eso nunca me he planteado pacto alguno que pase por reconocer unos hechos que no he cometido», ha indicado a Vanitatis. «Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira», ha dicho, tajante.