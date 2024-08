Caritina Goyanes ha fallecido de manera inesperada en el que es ya, sin duda, el verano más negro para su familia. La hija mayor de Carlos Goyanes sufría un infarto fulminante que sesgaba su vida con solo 46 años, dejando desolados a toda su familia y huérfanos de madre a sus dos hijos de 7 y 10 años. Una perdida que dibuja un complicado mapa a futuro de cara a una herencia sacudida nuevamente por la tragedia.

Como ella misma comentó en diferentes momentos de su vida, aunque estudió derecho, terminó su carrera con éxito y llegó a ejercer de abogada, Caritina Goyanes desarrollo su vida profesional alrededor de la la que fue siempre su gran pasión: el mundo de la hostelería . Una faceta que no todos conocían pero que le dio las mayores alegrías en lo laboral. Precisamente, Sara Carbonero, una de las personalidades que se despedían de Cari, recordaba su buen hacer en lo profesional frente a Six Sens by Car, la empresa de catering que le hizo triunfar en los negocios: «Conocí a Caritina porque compartimos juntas varios momentos. El más especial, que nunca olvidaré, el bautizo de mi hijo Martín.. Ella fue la encargada de que .todo saliera perfecto, con tanto mimo y detalle…».

Caritina Goyanes, en un evento. (Foto: Gtres)

Una pasión que le reportó una gran reputación en el sector y , por consiguiente, un crecimiento empresarial. Esta división plagada de éxitos daría como fruto, casi diez años después de su creación, a la línea gourmet de productos alimentarios bajo el nombre de La despensa de Cari: “Son productos gourmet. El 50% elaborado por nosotros (como foie o bizcochos) y el resto de otros, pero he buscado la mejor mantequilla que se hace en un pueblo del valle pasiego, la mejor anchoa, el mejor mejillón… A la gente le gusta consumir buen producto, que además no tiene por qué ser caro. Y puede ser un detalle cuando tienes que regalar”, describía Caritina en una entrevista concedida a Vanitatis. Otra línea de negocio cuyo destino es ahora toda una incógnita.

Caritina junto a su madre y hermana. (Foto: Gtres)

Todo esto unido a su gran sueño hecho realidad. Las mejores recetas de Caritina, un libro de cocina en el que la hija mayor de Cari Lapique plasmó sus grandes secretos culinarios , se puede decir que, su legado económico es de gran importancia si unimos todo ello a la casa familiar que poseía en Madrid junto a su marido, Antonio Matos.

Queda también por decidir, como se repartirá el gran patrimonio que dejó su padre tras su muerte y que ahora, con la muerte de Caritina, su destino da un giro inesperado. La fortuna del empresario musical superaba los 2 millones de euros. Una importante cantidad en la que además de los activos económicos y las empresas inmobiliarias que atesoraba, se encuentran las dos casa del matrimonio Goyanes-Lapique, la de Madrid en Puerta de Hierro y la casa de veraneo en Marbella, lugar del trágico destino de la familia. Como se supo en su día, Carlos dispuso que su esposa Cari fuera la dueña de todas sus posesiones en primera instancia. Ella será quien disponga la repartición de la parte correspondiente a sus hijas tras el último golpe que ha azotado a la familia.