El pasado miércoles, Carlos Goyanes falleció repentinamente en su casa de Marbella a los 79 años. Tras el velatorio, que tuvo lugar en el tanatorio de San Pedro de Alcántara, en Málaga, su hija Carla Goyanes, visiblemente afectada por la pérdida, expresó que su padre fue «el mejor padre y abuelo que se puede tener» y que la familia estaba «muy triste». Acompañándola estaban su madre, Cari Lapique, y su hermana Caritina, además de otros hallegados a la familia, como el periodista José María García, amigo íntimo de Carlos. «Se acostó tan tranquilo con su nieto, se levantó para despedirlo y se volvió a dormir. No se ha enterado de nada. Dios le ha regalado esa muerte», dijo.

Sea como fuere, lo cierto es que hoy las palabras de la joven se suman a la desgarradora carta que ha compartido a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de setenta mil seguidores. Carla ha dedicado unas palabras a su padre junto a un vídeo recopilatorio de algunos de los mejores momentos que vivió junto al productor musical y empresario inmobiliario, destacando tanto recuerdos de su infancia y su papel como padre, como imágenes recientes en compañía de sus nietos. «Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo, sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe. Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti», comienza diciendo.

«Ojalá pudieras ver lo bonito que ha sido toda la gente que se volcó para intentar ayudarte, toda la gente que desde el primer momento ha estado a nuestro lado consolándonos y a la vez conmocionados por haberte perdido tan de repente. Todos tienen buenos recuerdos de ti, de tus distintas etapas de la vida y disfruto escuchándoles. Todos coinciden en lo bueno que eras, lo auténtico, genial y transparente, lo divertido, especialmente la devoción que tenías por tu familia. Sin tonterías. No solo nos han mostrado el cariño que nos tienen, sino el que te tenían a ti», añade Carla, muy emocionada.

«Me hace muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir, aunque me duele no haber tenido tiempo de despedirme. Te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz. Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mí y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en Paz», termina el escrito.

Carlos Goyanes cumplió los 79 años en enero y permanecía alejado del foco mediático, completamente volcado en sus seres queridos. Especialmente, en sus cinco nietos. Precisamente junto a ellos lo vimos por última vez el pasado 16 de julio, durante la celebración conjunta del cumpleaños de su nieto ‘Carlitos y su yerno Jorge Benguria. Fue Cari Lapique, su esposa, la encargada de compartir emocionada unas fotografías de los protagonistas soplando las velas en su domicilio. «Anoche celebrando el cumple de Carlitos y de Jorge», escribió la hija del empresario Manuel Lapique y de Caritina Fernández de Liencres y Liniers.

El productor musical falleció mientras dormía, siendo su muerte totalmente inesperada para su círculo más cercano. Y es que aunque Goyanes fue sometido a una intervención para instalarle un marcapasos hace poco más de un año, en los últimos tiempos su salud no presentaba problemas aparentes y nada hacía presagiar el fatal desenlace. De hecho, estos días los estaba pasando de vacaciones junto a su familia en su querida Marbella.