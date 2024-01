Desde que Julián Contreras Jr. reapareciera en televisión, la vida del tercer hijo de Carmina Ordoñez vuelve a estar en el punto de mira. Y no sólo por su nula o mala relación con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera (que también), sino por sus problemas económicos. Pese a haber participado en Gran Hermano VIP 4 o colaborado ocasionalmente en programas como Espejo público, Els Matins a TV3 o Channel nº 4, entre otros; publicado varios libros y formardo como coach motivacional y orador, el joven no ha conseguido una estabilidad económica y, recientemente, la crónica social de nuestro país se ha hecho eco de que lleva dos años sin pagar el alquiler de su casa de Móstoles, en Madrid, en la que también vive su padre, Julián Contreras.

«Les echamos de aquí en febrero porque no pagaban. Mientras, veíamos en televisión cómo se pegaban fiestas y concedían entrevistas. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero infierno. A mi marido le dio hasta un infarto por su culpa. No pagó tampoco los recibos de agua. A esto hay que sumar también el gasto de los abogados, procuradores, cerrajeros… Entre 20.000 y 30.000 euros», han explicado sus arrendadores en televisión.

Julián Contreras en un evento en Madrid / Gtres

Horas después de estas polémicas declaraciones, el propio Julián Contreras Jr. rompía su silencio a través de la periodista Alexia Rivas, en Vamos a ver. «Él dice que no entiende que se le acuse del infarto de su casero, de que se empapele su barrio, de salir en televisión (…) Que digan que no ha pagado, pero que no que ha provocado un infarto a alguien. Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar», explicaba la colaboradora.

Unas palabras que han provocado un aluvión críticas y comentarios sobre el sevillano. Sin ir más lejos, hace escasas horas, ha salido al paso de dichas informaciones su madrina,Cari Lapique, la que fuera íntima amiga de Carmina Ordoñez hasta su muerte, en julio de 2004. Lapique ha explicado que, en la actualidad, no mantiene ningún tipo de relación con su ahijado porque, asegura, «me tiene abandonada». De igual modo, tampoco lo hace con Julián Contreras padre. «Yo los quiero muchísimo a todo, se llevan regular, pero bueno, los hermanos de vez en cuando se pelean, espero que pronto haya una reconciliación. A Juliancito, yo le quiero muchísimo, pero hace muchísimo que no se de él, no me llama. De Julián padre hace un montón que no sé nada, él se ha encerrado (…) algo le pasaba con la vista, pero vamos, no he vuelto a saber nada. A ver si le veo un buen rato», ha dicho.

Cari Lapique y Nati Abascal en Madrid / Gtres

Los problemas económicos de Julián Contreras Jr.

La problemática de Julián Contreras Jr. para con su economía no es de ahora. Hace años, el hermano de Francisco Rivera ya tuvo un problema similar. Concretamente, en 2018, cuando él y su padre fueron deshauciados. Entonces, Julián buscó otro piso por Instagram y consiguió remontar un poco encontrando un nuevo trabajo en el bingo Copacabana como relaciones públicas que dejó, sin embargo, en 2022, para retomar otros protectos. Una decisión arriesgadaque ha terminado con el joven de treinta y ocho años, de nuevo, endeudado.