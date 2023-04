Julián Contreras Jr. (37) está desolado. ¿El motivo? Su gato Elliot, que ha fallecido recientemente tras no haber superado el tumor que padecía desde hace un tiempo. Ha sido el hijo de Carmina Ordoñez quien ha comunicado la noticia a través de su perfil de Instagram con una emotiva carta de despedida a su mascota. «Llega un día que no se parece a ningún otro. Son esas fechas que se convierten en cicatrices del alma. Se quedan en nosotros como los círculos de vida en el tronco de un árbol que cae por el paso del tiempo», comienza escribiendo. «Uno de esos días fue la primera vez que te sostuve entre mis brazos. Me miraste con esos ojos infinitos y llenos de curiosidad, dispuestos a descubrir el mundo que te rodeaba. Todos me decían que te cuidase mucho, pero solo porque no sabían que eras tú quien me cuidaba a mí. Quien me enseñaba, me consolaba y guiaba mis pasos. No imaginas cuánto te debo (…) Has sido la historia de amor más bella que he vivido. Mi inspiración inagotable», continúa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr)

«Yo, que me echo alcohol en las heridas para sentir que estoy vivo, solo tenía que oler tu piel cada mañana y escuchar tus ronroneos cada noche (…) No puedo decir que fuiste mi amigo o mi hijo. Tampoco un compañero. Porque no hay una etiqueta, por cariñosa y afectiva que sea, para quien nos da un motivo de vida y nos saca de las tinieblas. Todo eso y más hiciste tú por mí. Tanto. Tantas veces. (…) Espérame, porque algún día estaré a tu lado. Ilumina el cielo para que te encuentre cada noche, porque nunca dejaré de pensar en ti mirando a las estrellas como hacíamos juntos. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí. Te amo», concluye el menor de los hermanos de Cayetano (46) y Francisco Rivera (49).

El drama del que fuera concursante de Gran Hermano VIP vio la luz hace tan solo unos días, cuando él mismo recurrió a sus más de cincuenta mil seguidores pidiendo ayuda o un donativo para hacer frente a una «cirugía compleja» que necesitaba animal, a la cual no podía hacer frente solo por su elevado coste. «Lo amo con locura y está malito, muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía completa», expresó. «No tengo ningún tipo de problema no solo en contaros esto, sino también en pediros ayuda. Tengo diferentes maneras para quienes quieran colaborar y ayudarme en este sentido. Estaré enormemente agradecido. Vuestro apoyo y vuestro cariño es igualmente importante», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr)

Finalmente, todo parece indicar que la cirugía se llevó a cabo. Sin embargo, Elliot no respondió bien y los veterinarios no pudieron hacer por él. Pues la mascota se encontraba en estado terminal, según ha confirmado Contreras. «A las 17 horas de hoy, Elliot entró en quirófano para someterse a la cirugía que tenía programada. Lamentablemente, a las 17:37 me llamaron para decirme que un tumor mortal, en su fase más terminal, está consumiendo la vida de mi pequeño».