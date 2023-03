Marisa Jara vuelve a casa tras ser operada de un tumor

Buenas noticias para Marisa Jara. Después de una semana complicada, un Día del Padre atípico y un gran susto, la actriz ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra descansando en su hogar. «Familia ya estoy en casa, Gracias de corazón por tanto cariño», ha anunciado a través de sus redes sociales. Un post en el que ha demostrado que puede con todo y más, y que pronto se ha llenado de comentarios de amor y buenos deseos en esta recuperación.

Fue el pasado 15 de marzo cuando la modelo tuvo que ser operada de urgencia a causa de un tumor maligno que hizo saltar todas las alarmas. La cirugía fue un éxito rotundo después de extirparle el ovario derecho, aunque tuvo que guardar reposo en el centro médico hasta que los profesionales han considerado darle el alta. Después de unos días alejada del foco mediático, Marisa ya ha podido abandonar el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla para continuar con su reposo en la intimidad de su hogar. Así, la actriz ha podido volver junto a su pareja y su hijo, los dos motores de su vida. Esta última operación se suma a las 19 que ha tenido que afrontar, pues cabe recordar que Marisa ha superado también un cáncer de estómago.

Apenas un día después, la modelo reaparecía en las redes sociales con una fotografía en la camilla del hospital y un mensaje tranquilizador para sus seguidores. «Familia, no tengo muchas fuerzas, pero os quería escribir desde el hospital», decía, para después explicar que había sido un susto del que se estaba aún recuperando. Tras dar las gracias a toda la gente que ha sacado unos minutos para desearle lo mejor y mandarle todo su cariño, Marisa Jara mencionaba al doctor Manuel García de Loma y todo su equipo para agradecer el trato recibido y la profesionalidad. Según pudo saber Semana, la modelo acudió al centro hospitalario después de notar ciertas molestias tras haber tenido un aborto. Marisa quiso pedir opinión a los médicos, los cuales le vieron una serie de bultos que decidieron examinar. Fue entonces cuando se llevaron a cabo una serie de pruebas exhaustivas que determinaron que tenía un tumor maligno que había que extirpar cuanto antes.

Cabe recordar que fue el pasado mes de diciembre cuando Jara anunciaba a través de sus redes sociales que estaba de nuevo embarazada, ocho meses después de haber dado la bienvenida a Tomás, su primer hijo junto a Miguel Almansa. «Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos», escribió. Sin embargo, su feliz duró poco, pues tan solo unas semanas después, coincidiendo con Nochevieja, comunicó que había tenido un aborto. Un revés de lo más complicado por el que comenzó a sentir molestias que la llevaron hasta el hospital. Ahora, la modelo está recuperada y con ganas de continuar viviendo con positivismo como hasta ahora ha hecho.