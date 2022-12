«Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos». Estas fueron las palabras con las que hace apenas tres semanas Marisa Jara anunciaba la mejor de las noticias, que estaba esperando su segundo hijo con Miguel Almansa ocho meses después del nacimiento del primero, un niño al que dieron la bienvenida el pasado mes de abril, al que quisieron llamar Tomás y que llegó a sus vidas como un halo de esperanza frente a todo lo vivido meses atrás.

Este fue, precisamente, uno de los principales motivos por los que, hace solo cuatro días, la modelo reconoció estar ante la Navidad «más feliz de su vida»: «No puedo estar más agradecida al 2022 por todas las cosas buenas y alegrías que nos ha traído», escribió en su redes sociales junto a varias fotografías familiares que probaban que Marisa y Almansa estaban disfrutando, al máximo, de sus primeras navidades junto al pequeño Tomás.

Sin embargo, pasada la Nochebuena y en vísperas de la Nochevieja, la sevillana ha recibido la peor de las noticias. Y es que, tal y como ha informado la revista Lecturas en exclusiva, Marisa ha perdido el bebé que estaba esperando junto a su pareja. Un fuerte golpe que le está haciendo atravesar uno de los momentos más complicados de su vida.

Este segundo embarazo llegó a su vida en forma de sorpresa. Teniendo en cuenta que los médicos ya le advirtieron de que, tras el nacimiento del pequeño Tomás, no podría volver a ser madre, lo que menos esperaba era quedarse embaraza de forma natural, algo que también le llenó de ilusión y esperanza por la simple razón de que, sin buscarlo, había logrado cumplir uno de sus mayores sueños, engendrar un hijo sin necesidad de recurrir a la inseminación artificial, tal y como hizo con el primero.

«Me dijeron que no podía ser madre, ha sido una sorpresa total. Tomasito es un bebé in vitro, que hoy cumple ocho meses, y ahora voy a ser madre de manera natural. Estoy de dos meses y semanas, pensaba que era porque aún tenía irregularidades o por mi problema de la endometriosis. Me hice la prueba y no nos lo podía creer. Lloramos. Ay, la que liamos los dos», confesó con especial ilusión en una entrevista reciente con Lecturas.

Sin embargo, cuando parecía que la vida volvía a sonreírle tras una temporada marcada por los continuos obstáculos, una endometriosis, un cáncer de estómago, más de una decena de operaciones y varios intentos de fecundación in vitro, ahora la modelo sevillana ha vuelto ha sufrir un nuevo varapalo que ha convertido las mejores Navidades de su vida en las más tristes. Pese a ello, no cabe duda de que la andaluza y el asesor inmobiliario volverán a recurrir a su versión más fuerte y luchadora para superar este duro golpe, al que también harán frente apoyándose en su hijo, su pilar fundamental y su única prioridad en estos tiempos tan difíciles.