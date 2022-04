Marisa Jara y Miguel Almansa, padres perfectos en su primer posado junto a su bebé

Podría decirse que Marisa Jara está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Era el pasado viernes, día 1 de abril, cuando la modelo daba a luz a un precioso bebé llamado Tomás. Una buena nueva para la que, tanto ella como su pareja, Miguel Almansa, llevaban varios años preparándose, con el objetivo de crear una bonita familia de la que cada vez están más cerca.

Ha sido durante este mismo mediodía cuando la influencer y su pareja han reaparecido en Sevilla para protagonizar su primer posado en familia. Con un rostro visiblemente ilusionante, Marisa y Miguel bajaban las escaleras del Hospital Fátima de Sevilla, mientras ella sostenía en sus brazos a su bebé con una mantita en color azul pálido y topos blancos. Durante la secuencia de fotografías, ambos dedicaron una serie de gestos de cariño al recién nacido, mientras que unos minutos más tarde, era la propia sevillana quien se acercaba a los reporteros allí presentes para expresarles la alegría que sentía ante este nacimiento: “Estoy loca de contenta, emocionada todo el tiempo”, admitía, desvelando además todos los detalles sobre el momento del parto: “Ha sido por cesárea, y un poquito complicado. Estas cosas son así, a veces más sencillas y otras más complicadas, pero lo más importante es el tesoro que tengo aquí. Ha pesado 4 kilos y 3 gramos. Estamos muy felices y muy contentos. Es un niño muy bueno, no está haciendo ningún ruido y está muy tranquilito”, confesaba, notablemente feliz al haber dado a luz a su primer hijo.

A sus 42 años, Marisa se siente plenamente capacitada para hacer feliz a su pequeño, y así se lo ha contado a los periodistas que se acercaron a ver por primera vez a la pareja junto al bebé: “Siempre he estado preparada para ser madre, y me veo como la mejor madre del mundo. He esperado muchos años, tanta lucha, y la verdad es que esta semana ha sido muy intensa. Ha sido un shock para mí el verlo y tenerlo, me emociona mucho”, apuntaba, visiblemente emocionada ante todo el cariño que estaba recibiendo.

Jara no podía evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro cuando le preguntaban por Almansa como padre primerizo: “Miguel como padre es un diez, estoy súper feliz. Los abuelos están locos de contentos, están todo el día viéndolo por fotos, y nada, Miguel es el mejor padre del mundo. Ha tardado, pero al final Dios me lo ha puesto para mí”, zanjaba, dejando entrever que es probable que aumenten la familia en cuanto el pequeño Tomás sea un poco más mayor.

Un nacimiento tan deseado como esperado

No cabe duda de que el nacimiento de Tomás ha sido esperado como agua de mayo tanto por sus padres como por sus seres queridos. Justo después de empezar un tratamiento de fertilidad, a la modelo le diagnosticaban un tumor en el útero que trastocaba por completo sus planes de ser mamá. No obstante, ella no dejó de intentarlo y anunció a bombo y platillo su embarazo por redes sociales, haciendo partícipes a sus fans de todos los cambios experimentados durante estos 9 meses. Es por ello que, como no podía ser de otra manera, sus más de 250 mil seguidores en Instagram fueron los primeros en enterarse de la llegada del bebé al mundo a través de una bonita imagen en la que aparecen los tres integrantes de esta pequeña familia sobre la cama del hospital sevillano donde tuvo lugar el parto.