El hijo de María Pombo, entre los nacimientos de famosos de este 2021

Se cumple un año desde que Martín, el hijo de la conocida influencer, vino al mundo. Y por esto lo celebra ya que el hijo de María Pombo (rubio, guapo y muy gracioso) está entre los nacimientos de famosos de este 2021.

Martín es el fruto de la relación de la influencer con Pablo Castellano, con el que se casó y que este 201 han celebrado su segundo aniversario de boda. Ambos tienen suerte en la vida, en general, y especialmente por gozar de su hijo, que es el ojito derecho de Pombo.

De hecho y, como lo explica todo en sus redes sociales, su embarazo y parto también estuvo muy presente, y enseguida siguió con sus publicaciones junto a su hijo que no deja de ser protagonista de su vida y, claro está, de sus perfiles en redes.

Así, María Pombo celebraba en octubre su 27 aniversario, pero lo que más destacó en este día era que se había convertido en mamá durante 2021 y eso es lo que más alegría de ha dado en este tiempo.

En este diciembre, Martín ha celebrado un año de vida y su madre también lo ha celebrado en las redes con este bonito mensaje: «Feliz primer año de vida Martíni, es una auténtica suerte ser tu madre». «Hace 1 años a estar horas estaba así…» y con ello, ha recordado cómo se preparaba para el parto y cómo dio a luz mediante los vídeos que ya mostró en su momento.

Familia numerosa

Aunque de momento, la influencer no ha dado más mensajes , sí ha dicho alguna vez que le gustaría ser madre nuevamente y que no lo importaría ser madre de familia numerosa. Así que no es de extrañar que pronto pueda darnos una buena noticia.

De momento, disfruta con la presencia de Martín cada día y sin dejar por ello su trabajo diario, pues la vemos luciendo diversas marcas, con sus vídeos distintos y posando bien vestida si va a alguno de los eventos top del momento.

Cuándo nació Martín

Aunque la fecha de parto de María Pombo se establecía para enero, los médicos le habían dicho que el bebé no estaba creciendo al ritmo adecuado y entonces es cuando provocan el parto, días o semanas antes, para que crezca bien fuera. Finalmente, Martín, hijo de María Pombo, nació un 27 de diciembre y ahora ya tiene un añito, ¡felicidades!