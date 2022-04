Marisa Jara da a luz a su primer hijo

Marisa Jara está de celebración. Por fin se ha cumplido el sueño por el que tantos años lleva luchando. La modelo ha dado a luz a un precioso bebé llamado Tomás, nombre que la pareja eligió para homenajear a su abuelo. Tras una lucha incansable por quedarse embarazada, Marisa ha cumplido su propósito de formar una bonita familia junto a Miguel Almansa.

Han sido muchos los baches que se han puesto en el camino de la pareja. Después de empezar un tratamiento de fertilidad, a la modelo le diagnosticaban un tumor en el útero, un nuevo varapalo que trastocó sus planes de ser mamá. Sin embargo, la mujer terremoto afrontó las dificultades con tanta fuerza que, tan solo unos meses después, anunciaba su embarazo en las redes sociales. Desde ese momento, su vida cambió y así lo quiso demostrar con sus seguidores, que no han querido perderse ni un solo detalle del proceso. Ahora, 9 meses después, la pareja ha podido sostener en sus brazos a la pequeña alegría de la casa.

Hoy, 2 de abril de 2022, Marisa ha demostrado que los sueños, con mucho esfuerzo, se cumplen. Aunque el proceso no ha sido fácil, la modelo se ha convertido en madre primeriza, dando la bienvenida a Tomás, la ilusión de su vida. “Bienvenido Tomas!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor”, ha publicado en un post junto a una foto de los tres. Las reacciones a la noticia no han tardado en llegar y rostros conocidos como el de Paula Echevarría, Edurne o Sara Sálamo han compartido sus felicitaciones en la publicación. “Marisaaaaaaaaaaa enhorabuena cariño!!!! Que felicidad!!!! Felicidades a los 2 pareja!”, ha escrito la protagonista de Velvet.

Esperanza por su sueño

Desde hace mucho tiempo, Marisa Jara ha tenido una ilusión: formar una bonita familia. A pesar de los impedimentos que la vida le ha ido poniendo en el camino, la modelo tomaba la decisión de acudir a una clínica de reproducción asistida. Desde ese momento, comenzaba un camino para ser mamá que no ha sido nada fácil. A sus 40 años, sacaba fuerzas de flaqueza para cumplir su sueño. “A partir de ahora estas tres mujeres y yo formaremos un gran equipo y seremos inseparables hasta llegar a nuestra meta”, publicaba en su cuenta de Instagram, junto a las mujeres que le ayudarían en el proceso.

La peor de las noticias

La modelo nunca ha escondido su deseo de ser mamá, un sueño que con el tiempo se veía frustrado por su estado de salud. Marisa compartía el pasado mes de abril la peor de sus noticias: le habían diagnosticado un nuevo tumor en el útero en mitad de un tratamiento de fertilidad. “Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé, pero me acaba de detectar un mioma de 15 cm que está ocupando prácticamente todo el útero. Así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo… ¡Me está costando tanto…! ¡Dios mío!”, escribía la sevillana en sus redes sociales. Sin embargo, su optimismo no cesó y, tras este nuevo varapalo, Marisa quiso seguir luchando por la ilusión de formar una familia.

El tan esperado embarazo

Unos meses después, la sevillana anunciaba a bombo y platillo que estaba embarazada. Enseñando y acariciando una prominente tripita, la modelo comunicaba la noticia a sus seguidores: “Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que #voyasermamá”. Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones y después de varios años luchando por su sueño, Marisa y su pareja, Miguel Almansa, podían sentir el corazón de su futuro bebé. La pareja también pasó por un bache a comienzos de 2021. Poco antes de celebrar su primer año de romance, la modelo confirmaba su separación a la redacción de LOOK. Una ruptura de mutuo acuerdo que ponía punto, pero no final, a su amor. Tras arreglar sus diferencias, Marisa y Miguel cumplían su sueño de formar juntos una familia.

El sexo y nombre del bebé

Tres meses después del embarazo, Jara utilizaba sus redes sociales para comunicar el sexo del bebé. La andaluza llevaba a cabo un ritual seguido por las celebrities, en el que el confeti azul o rosa dentro de un globo desvelaba el sexo del bebé. En este caso, el color fue azul, por lo que la pareja tendría pronto en sus brazos un niño y su nombre sería Tomás. Desde que la modelo anunciara su embarazo el pasado mes de septiembre, su cuenta de Instagram se ha convertido en un precioso lienzo en blanco donde ir relatando su proceso. La pareja eligió el nombre en honor al abuelo del pequeño, Tomás: “Estoy tan ilusionada..”. Ahora, con el pequeño en casa y felices como nunca, la pareja disfruta de sus ‘primera veces’ en familia.