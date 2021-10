Marisa Jara desvela el especial nombre de su bebé

Marisa Jara está viviendo un sueño. Tras anunciar su ansiado embarazo el pasado 16 de septiembre, la modelo se ha vuelto aún más activa en sus redes sociales, donde está compartiendo con sus seguidores todas la grandes noticias que tienen que ver con su estado de buena esperanza y es que a lo largo de los años sus seguidores han sodo un gran apoyo. Si el pasado domingo desvelaba que el bebé que está esperando junto a sunovio, Miguel Almansa, es un niño ahora ha querido compartir el nombre que han elegido para el pequeño.

Rompiendo la tradición de otras celebs que han apostado por nombrar a sus hijos al igual que sus padres, como por ejemplo Paula Echevarría o Pilar Rubio con su primogénito, Marisa Jara ha querido homenajear a una persona muy importante en su vida: su abuelo. «¡Ya tenemos nombre para nuestro bebe! Se llamará Tomás como su abuelo😍», ha anunciado por todo lo alto. Un nombre tradicional que tiene un significado muy bonito, pues procede del arameo y además de ser el nombre de uno de los apóstoles significa «gemelo» o «mellizo».

View this post on Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)



Elegido el nombre, Marisa y Miguel están con los preparativos para la que será su habitación y han comenzado a elegir todo lo que van a necesitar en los próximos meses. De momento no han mostrado el cuarto del pequeño, pero prometen hacerlo muy pronto, «¡estoy tan ilusionada!», dice la sevillana, que en cada publicación recibe una oleada de cariño.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar y le han dado la enhorabuena por el bonito nombre que ha escogido para su hijo, además de alegrarse mucho por ella. «Cuanta lucha tuviste… pero ya tienes dentro de ti a Tomás verás que sensación más bonita,única y casi no podrás explicar lo que sientes. ❤️», le ha escrito una follower de manera muy cariñosa.

De hecho, el mensaje con el que anunció su embarazo fue uno de los más especiales de su vida por todo lo que significaba: «Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que voy a ser mamá. Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé», explicaba muy emocionada.

View this post on Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

Ahora está disfrutando de la mejor parte, un embarazo muy deseado que también ha paseado por la playa, y del que quiere hacer formar parte a la gente que la quiere y la sigue. Y es que Marisa Jara se ha convertido en sinónimo de esperanza, pues sus fuerzas no flaquearon en ningún momento y no tiró la toalla para cumplir su sueño, «La maternidad se puede conseguir de muchas formas. No voy a parar de luchar hasta conseguir mi sueño: ser mamá. (…) No voy a perder la esperanza y voy a lucharlo hasta el final», decía en una entrevista en 2018.