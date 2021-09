Marisa Jara cumple su sueño: embarazada de su primer hijo

Marisa Jara está embarazada. La feliz noticia que tanto tiempo lleva queriendo anunciar ha sido dada por sí misma a través de sus redes sociales. Su batalla por convertirse en madre empezó hace muchísimos años, cuando le diagnosticaron un mioma en el útero, endometriosis y demás problemas de salud. Por el camino ha encontrado un sinfín de obstáculos que afortunadamente ha podido salvar. Ahora, puede gritar a bombo y platillo que va a ser mamá.

La modelo ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen suya en la que aparece enseñando y acariciando una prominente tripita. Marisa ha dado todos los detalles de esta buena nueva, desde de cuánto tiempo está hasta el motivo por el que hace dos semanas negó que estuviera esperando un hijo: «Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que #voyasermamá», comienza diciendo.

La que fuera maniquí ha vivido todo un tormento hasta poder quedarse embarazada: «Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé», continúa.

En este punto hay que destacar que el asesor inmobiliario y Marisa Jara decidieron el pasado mes de marzo darse una segunda oportunidad después de romper a comienzos del 2021. Tenían entre ceja y ceja formar una familia: «Ser padre es sembrar y cuidar de las raíces para que sean fuertes, es enseñar sobre la vida y transitarla de la mano con su hijo, con valor y constancia. Feliz día al papá más maravilloso del mundo. Te amo mi vida», escribía ella en sus redes sociales.

La sevillana explica por qué no ha querido hacer oficial el embarazo antes y el motivo por el que llegó a desmentirlo hace tan solo dos semanas: «Hoy por fin, después de hablarlo mucho con mi psicóloga de @clínicasorigen, de acordarlo con mi ginecóloga de @clinicaseva, puedo contarlo; hoy por fin, porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso». Una decisión perfectamente comprensible.

Le queda un regusto amargo para con sus seguidores, pero se excusa con ellos explicando que «ha sido duro no poder compartirlo con vosotros, sabéis que os he hecho partícipes durante todo el procedimiento, pero los profesionales de @clinicasorigen me aconsejaron esperar a los 3 meses para no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional».

Para finalizar, Marisa Jara se muestra enormemente agradecida e ilusionada ante lo que viene: «Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo durante este proceso: familiares, amigos, medios de comunicación y, por supuesto, a vosotros por acompañarme, interesaros por mi historia y preguntarme constantemente con cariño cómo iba mi tratamiento de fertilidad. Os imagino leyendo este post con una gran sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!🤰🏻».

La feliz noticia de su embarazo llega para enmendar la tristeza que sentía cuando hace dos días comunicaba el fallecimiento de su perrito Tyson.