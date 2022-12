Marisa Jara cumple un sueño por partida doble: de nuevo embarazada

La vida parece haber vuelto a sonreír a Marisa Jara con una de las mejores noticias que podría recibir. Y es que, ha sido la sevillana quien ha hecho uso de sus redes sociales para desvelar que vuelve a estar embarazada. Una buena nueva que llega tan solo ocho meses después de dar a luz a su primer bebé junto a Miguel Almansa, al cual bautizaron como Tomás y llegó a sus respectivas vidas para hacerlas aún más felices si cabe.

Con una instantánea con su hijo, la de Sevilla ha compartido la que podría ser una de sus instantáneas más esperadas con un mensaje repleto de alegría: “Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá! Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos!!! Feliz día a [email protected] os quiero!!!!!”, apuntaba la modelo en una publicación que en cuestión de instantes ha recopilado miles de “me gusta”, además de comentarios de apoyo por parte de algunos rostros conocidos como el de Arancha del Sol o Beatriz Rico, que se han mostrado visiblemente contentas al ver que, nuevamente, Marisa Jara tiene oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños: la maternidad.

De esta manera, la esposa de Miguel Almansa ha demostrado estar anteponiéndose a todos y cada uno de los baches que tuvo que superar poco antes de darse a conocer su primer embarazo. Después de haber empezado un tratamiento de fertilidad, la modelo era diagnosticada con un tumor en el útero. Un durísimo varapalo que trastocaba sus planes de maternidad por completo. No obstante, y lejos de darse por vencida, Marisa Jara afrontó las dificultades con valor y con fuerza, anunciando su embarazo tan solo unos meses después para sorpresa de todos sus seguidores, que le deseaban lo mejor sobre todo teniendo en cuenta los muchos movimientos que había tenido que llevar a cabo para ser mamá por primera vez. Un proceso que parece haberse vuelto mucho más sencillo en esta última ocasión, pudiendo ya dar al pequeño Tomás a un nuevo compañero (o compañera) de juegos del que aún no se saben más detalles.

Era el pasado 2 de abril de 2022 cuando, tras nueve meses de espera, el matrimonio daba la bienvenida por todo lo alto a su primogénito, que se había convertido en la ilusión de sus respectivas vidas sin lugar a dudas: “Bienvenido Tomás!!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor”, aseguraba en un post, totalmente emocionada por poder abrazar a su pequeño después de tanto sufrimiento, y poco a poco formando una familia que parece ir agrandándose con el paso del tiempo y ser ya considerada una de las más consolidadas dentro del panorama nacional.