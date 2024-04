Nacido en Bilbao, en 1976, Emiliano Suárez, hijo de los dueños de la famosa joyería Suarez -fundada en 1943-, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de una delicada etapa de su vida en la que tuvo que pedir ayuda. El que fuera director de marketing de la mencionada casa durante dieciocho años se ha sincerado y ha hablado sin tapujos sobre la salud mental. «Durante mi viaje a los infiernos, tuve el coraje de levantar la mano y pedir ayuda», ha asegurado.

A pesar de que tuvo que renacer para dejar atrás los fantasmas del pasado, Emilio atraviesa un buen momento personal y profesional. Casado desde 2016 con Carola Baleztena, con quien tiene una hija en común, Juana -tiene otros dos hijos más de una relación anterior-, Emilio es el director artístico del proyecto Garaje Lola y es coproductor de la compañía lírica Opera-Garage. Además, su reconocimiento artístico le encamina hacia una importante carrera como productor y director de escena.

Al margen de sus retos profesionales, Suárez ha querido también sincerarse sobre el que fue uno de los momentos más complicados de su vida. «Durante un tiempo mi salud mental no me permitió hacer las cosas bien o por lo menos como a mí me gusta hacerlas. Era mi problemática y mía era la responsabilidad de ponerle solución», ha indicado.

Emiliano Suárez ha reconocido que pidió ayuda. «Esto cambió mi vida para siempre. Empecé un largo camino de recuperación y terapia. Una búsqueda para encontrar calma espiritual, esa paz y equilibrio que se fundamenta en el conocimiento de uno mismo», ha añadido sobre el proceso que vivió. «Cuidarse y dar mucha importancia la salud mental me ha salvado de ser un inútil. Hay que ser honesto, no me importa en absoluto hablar de mi salud mental. No hacerlo es de cobardes», se ha sincerado.

Asimismo, el que fue pareja por un breve periodo de tiempo de Vicky Martín Berrocal -en 2015-, ha contado que lleva una vida ordenada con «supervisión terapéutica». «Así empieza mi renacer, las cosas me empiezan a ir bien, gracias a una base sólida, convincente y de valores renovados. Las decisiones que voy tomando se empiezan a escuchar de otra forma y todo lo que hago va teniendo mucho fundamento. Y aquí me tienes, haciendo lo que me gusta y con éxito», ha explicado.

Suárez también ha hecho hincapié en que ha ido haciendo su camino: «He ido haciendo las cosas lo mejor posible. He cometido errores y he tenido algunos aciertos». Ha contado también que su proceso de sanación fue una «transición natural». «Se hace desde un estado emocional adecuado, con una relación familiar óptima. Todo es posible si se hacen las cosas bien. La humildad es la base del bienestar», ha proseguido.

Además, en esta intervención ha hecho un llamamiento a aquellos que necesiten ayuda. «No hay que tener miedo a los prejuicios. Es probable que el mismo que juzga necesite más ayuda que tú. Conozco a muy pocas personas equilibradas. Nunca se debe vivir atrapado en un entorno asfixiante. Hay que ser honesto contigo mismo. A mí no me importa hablar de estos temas», ha finalizado.