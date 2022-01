Ainhoa Arteta vuelve a escena de la mano de Emiliano Suárez y con una ilusión bajo el brazo

Ainhoa Arteta está de vuelta y con más fuerza que nunca. Atrás quedan los innumerables problemas de salud que la hicieron añicos en el 2021. Mucho más recuperada y con infinitas ganas de volver a hacer lo que mejor sabe y más le gusta -cantar-, la soprano ha reaparecido junto a uno de los empresarios más importantes del país, Emiliano Suárez.

El motivo que ha juntado a los dos es la presentación de la ópera La Bohème en Madrid. Ainhoa Arteta vuelve a las tablas bajo la batuta de Suárez en una producción que promete mucho. Los dos han concedido una amplísima charla a la agencia de prensa Gtres en la que la cantante de origen vasco no descarta participar en el proyecto junto a su gran amigo: «Ojalá, yo no digo que no. Todo depende de cómo me encuentre, de cómo esté la historia. Él sabe que conmigo cuenta como amiga y sabe que no pongo caché ni pongo condiciones ni nada. Simplemente, es llamarle un día y si me dice que sí porque estoy bien, hago de Mimí, de Musetta o de lo que él me diga». Esa sería su gran ilusión pero se tiene que ver preparada.

Emiliano Suárez solo tiene buenas palabras para Arteta: «Con Ainhoa tengo una gran amistad. Con este proyecto, consulté con gente, una de ellas era Ainhoa, y le dije ‘Qué te parece esto’ y me dijo que le parecía un disparate maravilloso y que contara con ella. A partir de ahí me contó su experiencia en Nueva York, sus primeros años, en donde ella pudo asistir a espectáculos en zonas de la ciudad no habituales, me contó sus anécdotas y a partir de ahí me lleve una serie de consejos que los he tenido muy en cuenta. Nos ayudo a impulsar el proyecto y, sobre todo, siempre esta cerca y esto es muy importante para nosotros. La cantante lirica española con más proyección internacional, que apueste un proyecto como el nuestro, es muy importante». Sobre su vuelta a la música, reconoció que espera que esté próxima: «La veremos pronto encima de los escenarios porque ya lo ha anunciado ella misma. Esto pasará pronto, será como un recital y Ainhoa esta en marcha y esta con una energía y una ilusión tremenda».

Se aprecia a una Ainhoa Arteta mucho más sonriente después de dejar atrás los hospitales, los dolores y las recuperaciones eternas. Aunque una que no fue por un problema de salud y que le costó mucho. La separación matrimonial con Matías Urrea. Un palo durísimo que le terminó por rematar. No obstante, con el paso del tiempo la relación entre ambos ha acabado por ser «cordial», según relató el propio Urrea.

Sobre el proyecto en las tablas, La Bohème es una de las grandes historias de amor de todos los tiempos que, más de un siglo después desde su estreno, sigue cautivando a generaciones de espectadores en todo el mundo. Ambientada en el París del siglo XIX, cuenta la historia de cuatro jóvenes bohemios que malviven en una buhardilla del barrio latino de la ciudad. El frío y la pobreza marcan los días del pintor Marcello, el poeta Rodolfo, el músico Schaunard y el filósofo Colline quienes, junto a la dulce e ingenua costurera Mimí y a la provocadora cantante Musetta, forman el pequeño universo en el que intentan desarrollar sus talentos. Con una escenografía imaginativa e innovadora, y una ambientación atractiva y contemporánea, esta producción impulsada por la gran soprano Ainhoa Arteta y concebida y dirigida por Emiliano Suárez, supone una oportunidad única de disfrutar de uno de los grandes espectáculos de la cultura de nuestro tiempo. Una co-producción de Jose Velasco para Okapi Producciones junto con Emiliano Suárez y Macarena Bergareche para Ópera Garage Producciones.