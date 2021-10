Matías Urrea sobre Ainhoa Arteta: «Nuestra relación es cordial»

Ainhoa Arteta no atraviesa su mejor momento. A sus problemas de salud que ha ido arrastrando en los últimos meses y, de los que afortunadamente se ha recuperado, la soprano suma un nuevo problema de índole personal a su vida. La revista Semana confirmó que la cantante lírica y Matías Urrea habían tomado la decisión de romper con su historia de amor. Después de darse a conocer ambos protagonistas se colocaron en primera plana mediática por una supuesta mala relación. Ahora, Matías Urrea que iba a haber acudido hace unas semanas a Sábado Deluxe para aclarar varios puntos relacionados con este asunto, pero que finalmente no pudo asistir por ciertas recomendaciones de su ámbito laboral, ha hablado sobre en qué punto se encuentra con Arteta.

Mientras se dirigía a su vehículo que tenía aparcado en la Estación de Atocha, Matías Urrea ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. “Todo esta muy bien”, ha dicho sobre su situación actual y sin querer revelar más detalles de su vida personal. Sin embargo, instantes después ha dado algunas pinceladas en cuanto a su separación de la soprano. “Ahí va”, ha respondido con timidez mientras afirmaba que no había hablado con ella.

En relación a las últimas imágenes que han salido a la luz en las que aparece Ainhoa Arteta visiblemente afectada, Urrea ha respondido que “no he visto nada. Sé lo mismo que vosotros”. Los reporteros han querido saber qué opina sobre la biografía que va a escribir su expareja. “Lo sé porque fue una idea mía de hace dos años. No sé si hablará bien de mi, espero…supongo…”, ha dicho.

Urrea ha dejado claro que entre ambos después de tantos años juntos existe una “relación cordial”. “La relación se acabó y la amistad, pues bueno, ya veremos en un futuro. Ahora mismo la cosa está como está”, ha añadido reflexivo. Antes de despedirse, ha querido destacar los rasgos más fuertes de la que un día fue su pareja. “Destacaría su fuerza, tesón y pasión pos las cosas que hace”, ha expresado. Sin embargo, cuando los periodistas le han comentado que parecía enamorado de ella ha zanjado con un “gracias” mientras se metía en su coche para marcharse.

Por su parte, Ainhoa quiso agradecer el apoyo recibido en el momento más duro de su vida a través de Instagram: “Millones de gracias a todos mis seguidores, amigos y compañeros de profesión por las muestras de cariño y apoyo que recibo cada día. No os podéis imaginar la fuerza que me dais para seguir peleando. Ahora estoy en plena recuperación, y con muchísimas ganas de volver pronto a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos con vosotros. ¡Os quiero!”, escribió.