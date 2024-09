Boris Izaguirre ha estado presente en el FesTVal de Vitoria. El colaborador de televisión posó ante los medios gráficos allí presentes. Tras esto atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a la prensa. Durante su intervención aseguró que se encuentra en un buen momento profesional. «Muy bien, estoy otra vez con Ana Rosa Quintana en su programa TardeAr. Soy muy feliz allí y también he empezado con Jaime Cantizano en su nueva andadura en Onda Cero por la tarde», comentó en un primer momento.

Después fue preguntado por el nuevo reto televisivo de Tamara Falcó, con quien había estado distanciado un tiempo. La marquesa de Griñón forma parte del jurado de la nueva entrega de Got Talent que se estrenó este fin de semana. «Tamara todo lo hace bien», opinó sobre el rol de la aristócrata. «En cualquier momento le deseo lo mejor a Tamara. Estoy seguro que va a salir muy bien», insistió.

Boris Izaguirrem en un evento e Vitoria. (Foto: Gtres)

Asimismo, aseguró que su relación con ella se encuentra en un buen punto. Cabe reseñar que estuvieron sin hablarse varios meses e incluso Boris Izaguirre fue uno de los grandes ausentes a la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Enlace que se celebró el 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón, situado a las afueras de Madrid.

Sin embargo, atrás han quedado las rencillas del pasado. De hecho, Izaguirre ya conoce Casa Salesas. Se trata del restaurante de Onieva que está ubicado concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros, en pleno centro de Madrid.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante una reaparición pública. (Foto: Gtres)

«He estado en el restaurante de Íñigo con Carolina Herrera madre. Fuimos a cenar. Isabel me llamó para decirme qué cosas pedir», reveló. «Es muy buen restaurante, encantador. Íñigo vino luego a saludar», dio a conocer. De esta manera, Boris Izaguirre también confirmó que su relación con Isabel Preysler es buena y cercana. Y es que poco después de que Tamara y Boris dejaran de hablarse sucedió lo mismo con la socialité.

¿Qué pasó entre Isabel y Boris?

Las polémicas declaraciones de Tamara Falcó acerca de las personas homosexuales en un evento ultracatólico que tuvo lugar en México y un posterior artículo de Boris sobre ello, hicieron mella en la relación que tenía con la diseñadora, pero también con Isabel.

Isabel Preysler, en los Premios Elle Style en Madrid. (Foto: Gtres)

«En el peor momento de Tamara, Boris se posicionó en su contra y ni Isabel ni Tamara se lo han perdonado. Cuando tú le abres las puertas de tu casa a una persona, le has dado confianza y un espacio, lo mínimo que tienes que ser en la vida es agradecido», dijo Kiko Matamoros durante una emisión del extinto programa Sálvame.

Aunque eso no fue todo. El tertuliano también ahondó en otros motivos. Durante una fiesta se produjo un incidente con Rubén, pareja de Boris. «Rubén fue a pedirle cuentas a Isabel de por qué no contestaba a los WhatsApps que le había enviado, a las notas de teléfono. Su tono fue bastante feo», explicó Kiko. A la que fuera pareja de Mario Vargas Llosa no le molestaron únicamente las formas.

«Peor fue cuando vio que se dirigió (Rubén) a Ana Boyer con unos aspavientos fuera de lugar y dándose cuenta todos los invitados. Ahí se acabó cualquier posibilidad de reencontrarse», añadió Matamoros. «Mientras tanto Boris, que estaba en la fiesta, pero estaría escondido, no dio la cara. Ni se le ocurrió ir a Isabel a pedirle disculpas. A partir de ahí sí que ya se clavaron ellos solitos los clavos del ataúd donde les ha metido Isabel», sentenció.