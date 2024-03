Boris Izaguirre revela cómo es su relación con Isabel Preysler y Tamara Falcó tras meses distanciados

Fue en 2022 cuando la relación de Boris Izaguirre con Tamara Falcó e Isabel Preysler quedó completamente dinamitada. Su ruptura acaparó gran parte de los titulares del país, pero ahora, de acuerdo con las últimas palabras del periodista, parece que han conseguido enterrar el hacha de guerra. Durante un evento celebrado en Madrid este pasado jueves, el venezolano confesó a los medios de comunicación presentes que su enfrentamiento con la hispano-filipina y su hija «ya había pasado»: «Estamos muy bien, estupendamente. Yo considero que ya es un tema del pasado», aclaraba.

Los reporteros aprovecharon para saber su opinión acerca de la nueva vida empresarial de Íñigo Onieva como socio de José Luis López, alias ‘El Turronero’, pero el colaborador de televisión prefirió no pronunciarse al respecto con unas escuetas palabras: «Ellos nos irán indicando lo que va pasando en sus vidas. Yo creo que hablar por ellos tampoco es una buena idea», sentenciaba.

Boris Izaguirre, en el evento./ Gtres

El detonante de su ruptura

Isabel Preysler y Boris Izaguirre se conocen desde hace años, algo que hizo que Tamara Falcó también se convirtiera en alguien muy importante en la vida del periodista. Su amistad se intensificó cuando ambos coincidieron en Masterchef Celebrity 4 frente a los fogones pero, tan solo tres años después, todo cambió, llegando incluso a convertir al comunicador en una de las ausencias más sonadas en la boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva.

Tamara Falcó acudió al Congreso Mundial de las Familias, celebrado en México en 2022, y sus palabras sobre el colectivo LGTBIQ+ fueron el detonante del fin de su amistad con Boris. «Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidad, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal…», expresó la hija de Carlos Falcó.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre en los premios 40 principales./ Gtres

Al escritor no le sentaron bien las palabras de la que, por aquel entonces, consideraba una de sus íntimas amigas, y no dudó en dedicarla una columna de opinión donde la tachaba de «homófoba», un adjetivo que terminó por distanciarlos por completo. En noviembre de 2022, Boris pidió perdón públicamente a Tamara, mostrándose completamente arrepentido de lo que escribió, pero sus disculpas no sirvieron para limar asperezas y retomar su relación con Isabel Preysler y su hija.

Boris Izaguirre e Isabel Preysler, en Madrid./ Gtres

No obstante, los intentos de Izaguirre por intentar tender lazos con la familia no cesaron, tanto públicamente como por privado y, finalmente, en septiembre de 2023, confesó que había conseguido acercar posturas con Tamara e Isabel, pero que, esta vez, su relación iba a quedar entre ellos, mostrándose reacio a compartir ningún tipo de detalle al respecto. Y así es como, a día de hoy, siguen tratando el asunto de cara a la esfera pública. No obstante, hay detalles que han trascendido que dejan en evidencia la buena relación que mantienen como, por ejemplo, el ramo de rosas que mandó a la esposa de Íñigo Onieva a casa de su madre con motivo de su 42º cumpleaños.