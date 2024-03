Íñigo Onieva se encuentra sumergido en uno de los negocios que podría dar un giro de 180 grados a su trayectoria empresarial. Y es que después de haber colaborado como relaciones públicas en distintos locales de ocio nocturno, el marido de Tamara Falcó se ha asociado con uno de los empresarios VIP más exitosos y conocidos del panorama nacional para abrir un restaurante. Se trata de José Luis López, alias ‘El Turronero’, un destacado emprendedor andaluz con intereses focalizados en diferentes sectores. A este nuevo reto profesional también se ha unido Manuel Campos, un ex socio de la familia Matute, e Iván Espinosa de los Monteros, ex secretario general de Vox.

Jose Luis Lopez Rodriguez, El Turronero, en Madrid/ Gtres.

Tal y como ha trascendido, el nombre por el han optado para este nuevo restaurante será Las Salesas y estará ubicado en las inmediaciones de la calle Fernando VI de Madrid. Aunque no hay confirmada una fecha exacta para su apertura, todo parece indicar que se estaría preparando para abrir sus puertas la próxima primavera, concretamente en el mes de abril.

Aunque este nuevo negocio promete ser un éxito abrumador en su trayectoria (por la gran influencia que poseen sus socios en el ámbito), desde LOC, el medio encargado de difundir la noticia, apuntan que el yerno de Isabel Preysler no va a dejar de lado el resto de sus negocios. No obstante, hacen hincapié en que estaría muy ilusionado por esta nueva andadura profesional. Y es que cabe destacar que, hasta ahora, siempre ha participado en la hostelería como relaciones públicas y no como socio o inversor.

Iñigo Onieva en Madrid/ Gtres.

Además de este negocio, como se han hecho eco varios digitales en más de una ocasión, Iñigo Onieva también tendría en mente poder adquirir el mítico Café Gijón de la capital, situado en el Paseo de Recoletos de Madrid. Según el medio citado líneas más arriba, propios empleados del local han negado que este cambio de dueños vaya a producirse, aunque sus declaraciones podrían ser fruto del hermetismo con el que se estarían llevando las negociaciones.

Su pasión por la gastronomía

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

La ilusión con la que emprende este negocio puede ir ligada a su gran pasión por la gastronomía. Prueba de ello es la larga lista de restaurantes a los que ha acudido, junto a su mujer, Tamara Falcó, los cuales suele compartir en sus redes sociales siempre que puede. Su propio contenido en las plataformas digitales ha dejado patente su gusto por la alta cocina de vanguardia al probar, en más de una ocasión, la carta de restaurantes fundados por chefs muy reconocidos.

Por ahora, se desconoce el tipo de comida que servirá en su nuevo negocio, pero lo que es muy probable es que su experiencia como comensal en distintos locales gourmet le ayudará a la hora de pensar y poner a disposición de todos sus clientes una carta original que se distinga de la competencia.