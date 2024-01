La pelea de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un conocido restaurante de Madrid, al detalle

Desde que sellaran su amor el pasado mes de julio en El Rincón, un palacio construido en el siglo XIX a modo de fortaleza ajardinada por el primer duque de Santoña, y que desde más de una década pertenece a la familia Falcó, ante la atenta mirada de más de 400 invitados; Tamara Falcó e Íñigo Onieva han blindado su historia a ojos de la prensa. Lo que no les exhime, no obstante, de protagonizar igualmente titulares en la crónica social, ya sean o no favorables para con su relación. El último, de hecho, no lo es.

El matrimonio se ha convertido en noticia este jueves por la que podría haber sido su última gran bronca en público y tras pronunciar el Sí, quiero. Según ha contado, en primicia, Pedro Jota, en En todas las salsas, el videopodcast presentado por Iban García para Mtmad, Tamara Falcó e Íñigo Onieva protagonizaron una monumental pelea en el interior de un conocido restaurante del centro de Madrid, hace escasos días. El colaborador ha explicado todo lo sucedido y ha desvelado, asimismo, cuál fue el desenlace de este desencuentro.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva por las calles de Madrid / Gtres

«Me cuentan que supuestamente Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una discusión en un restaurante del centro de Madrid, en la calle Jorge Juan, hace unos días. No fue una discusión a gritos porque ellos nos discuten así. Pero estaban teniendo una pelea y salieron cada uno por un lado del restaurante. Él fue el primero en salir en un taxi y ella se quedó y luego salió del restaurante acompañada de dos amigas», ha desvelado Pedro Jota, que ha detallado, además, que el matrimonio no estaba solo en el lugar. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encontraban comiendo con varios amigos, sin reservado y a plena vista de los demás comensales del restaurante. De ahí, que fueran muchos los testigos de los gestos de forma exagerada y en tono de reproche de la Marquesa de Griñón y el empresario. «A la gente le llamó la atención los aspavientos que hacían», ha dicho a este respecto.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que ve la luz un altercado de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y que éste termina con cada uno por separado. El pasado día 15 de enero, sin ir más lejos, coincidiendo con el regreso de la pareja de Miami tras disfrutar, aparentemente, de unos días de vacaciones por Navidad, el programa Socialité entrevistó a un pasajero que compartió vuelo con ellos en el viaje de ida a la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida, y desveló los momentos de tensión que hubo entre la pareja.

Tamara Falco e Íñigo Onieva en el aeropuerto de Madrid / Gtres