El 8 de julio de 2023, el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid, se vistió de gala para acoger el que fue uno de los eventos más esperados del papel cuché: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Como es habitual, conforme va pasando el tiempo se van conociendo más detalles acerca del gran día que vivieron la marquesa de Griñón y el empresario. De hecho, gracias a la última intervención televisiva de la hija de Isabel Preysler se ha podido saber qué regalos recibió el matrimonio por su enlace. La también colaboradora de El Hormiguero se convirtió este lunes, 18 de marzo, en una de las protagonistas de la última emisión de Martínez y Hermanos, que se emite en Cuatro. Un espacio de entrevistas presentado por Dani Martínez donde Tamara indicó, haciendo gala de su habitual naturalidad, que «hubo un 60% de la boda que no nos regaló», teniendo en cuenta que disfrutaron del evento cerca de 400.

Tamara Falcó, en ‘Martínez y Hermanos’. / ‘Martínez y Hermanos’

Los ‘no’ regalos que recibieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su boda

Al revelar este detalle sobre su enlace, el presentador quiso saber el motivo, pero Tamara Falcó no quiso dar más información, dado que no tiene explicación alguna por parte de los invitados. Con respecto al 40% restante, admitió que, debido al ajetreo de dichos días, no ha podido disfrutar todavía de todos ellos. «Eran días de mucho ajetreo, había catorce filipinos corriendo por la casa (hace referencia a su familia materna) y hay algunos que no encuentro», contó en clave de humor.

Otra de las anécdotas que reveló la hija de Carlos Falcó en el formato fue que una de las invitadas le regaló un cuadro que no aparece por ningún lado, pese a que le ha llegado a demostrar haberlo comprado. Asimismo, Tamara tuvo que habilitar un espacio específico en su garaje para poder guardar algunos obsequios, especialmente las distintas vajillas recibidas.

Tamara Falcó en televisión. / ‘Martínez y Hermanos’

Pese a que había unas indicaciones previas en la invitación de boda, muchos de los asistentes no hicieron ningún obsequio a la pareja. Un hecho que, sin duda, sorprendió a Tamara e Íñigo y que, ahora, ha dado a conocer la marquesa.

Las indicaciones que los invitados no cumplieron en la boda de Tamara e Íñigo

La lista de invitados a la boda fue uno de los temas que más especulaciones generó meses antes. Del mismo modo ocurrió algo similar con el tema de los regalos que deberían hacer los asistentes. En mayo de 2023 se difundió que Tamara e Iñigo habían habilitado una página web exclusiva en la que poder acceder a los detalles del enlace, incluida la invitación. Fue en dicho link donde se encontraba una lista de bodas con distintos elementos.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en una imagen de archivo. / Gtres

Para aquellos asistentes que no se decantasen por ninguno de los regalos concretos del listado, había una opción poco común. Un «regalo ficticio» que hacía referencia a la cantidad mínima que un invitado debería entregar a la pareja para acceder al evento, un importe que ascendía a ciento cincuenta euros.