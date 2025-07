La novia de Can Yaman denuncia violencia vicaria y agresiones por parte del padre de su hijo

La novia del reconocido actor turco, Can Yaman, ha confesado en redes sociales que ha sufrido violencia física y psicológica por parte de su expareja y padre de su hijo. Una durísima confesión que ha compartido en redes sociales con todos sus seguidores. «He estado en silencio durante demasiado tiempo, ahora me toca a mí decir mi versión de los hechos y tomarme un momento para aclarar mi situación», ha explicado Sara Bluma junto a una serie de impactantes imágenes donde muestra su rostro ensangrentado lleno de heridas y golpes. Además, la DJ también habría aprovechado para responder a todos aquellos que la acusan de haberle sido infiel a su expareja con el actor. Y es que ella misma asegura que «nunca ha estado legalmente casada», pese a que ambos tienen en común un hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Bluma (@sara.bluma)

De ese modo, incide en el hecho de que esa relación ya había terminado antes de conocer a su actual pareja. Además, asegura que ha intentado en todo momento mantener una relación «civil por el bien del niño». Algo, a lo que el hombre en cuestión, parece negarse. «Siempre me he esforzado por mantener una buena relación con el padre por el bien del pequeño, a quien amo más que nada en el mundo». Lamentablemente, junto a su expareja Sara vivió un auténtico infierno. Y ha sido ahora cuando se ha animado a explicar que fue víctima de violencia física y psicológica. Y no solo eso, sino que deja claro que «corría el riesgo de enfrentar cosas peores al permanecer en esa situación».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Bluma (@sara.bluma)

Por suerte, la joven ya ha emprendido una nueva vida, aunque sigue lidiando con la terrible sombra de su pasado. Sobre todo, porque su ex le impide ver al pequeño. «Quiero subrayar que el amor genera amor. Ha llegado el momento de decir basta a la violencia contra las mujeres y a cualquier forma de abuso», sentencia en Instagram. «Seamos fuertes, y apoyémonos unas a otras, porque este mundo a menudo es construido por y para los hombres», hace un sentido llamamiento a sus seguidoras. Mientras que, por su parte, Can Yaman parece sentirse realmente orgulloso de este gran paso que ha dado su chica. De hecho, le ha mostrado públicamente su apoyo. «Te quiero y haré cualquier cosa para apoyarte. Estoy orgulloso de ti», le ha comentado en dicha publicación, sumándose también a la explicación que ha dado Bluma respecto a una supuesta infidelidad por su parte.

♦️ #CanYaman on red carpet of Italian Global Series Festival 2025 with his girlfriend international DJ Sara Bluma ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/sa0kfR4eh9 — Can Yaman News International (@CanYamanNewsInt) June 23, 2025

Según el actor, ambos se conocieron en un concierto hace dos meses, por lo que no hubo ningún tipo de desliz o falta de respecto. Y ha concluido su discurso agregando que «deberían lavarse la boca» antes de hablar sobre él.

Lo cierto es que la pareja hacía su primera aparición pública en la Italian Global Series Festival hace apenas un mes, donde se atrevían a desfilar por la alfombra roja cogidos de la mano. Buena prueba de lo afianzada que está ya su relación. Ese gesto fue más que significativo, aunque ellos no hubiesen oficializado su romance. Junto a Can Yaman, la DJ parece haber encontrado la felicidad, y así lo transmiten también en redes sociales, donde se dejan ver de lo más cómplices y cariñosos. Algo, que los fans de ambos celebran.