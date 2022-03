Las noticias corren como la pólvora y más cuando se trata de un hecho puntual en la gala más importante de la industria del cine a nivel internacional. La madrugada del domingo 27 de marzo se celebraron los premios Oscar 2022 en el mítico Teatro Dolby, en Los Ángeles. Además del derroche de glamour en la esperada red carpet, también se vivió un momento de lo más incómodo para los allí presentes. En uno de los momentos de la gala, Chris Rock, presentador de la misma hizo una broma sobre la estética del peinado de Jada Pinkett, mujer de Will Smith.

Sin mediar palabra, el actor se levantó de su butaca, muy decidido y visiblemente molesto por lo que acababa de pasar y le propinó una bofetada al humorista en pleno directo. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!”, le gritó una vez que volvió a su sitio a sentarse. Como era de esperar, este hecho ha generado cierto revuelo y una gran polémica sobre la actuación del intérprete y del cómico. A esto se le suma que gracias a las cámaras se pudo ver como Jada se incomodó por las palabras de Rock.

Resulta que, Pinkett padece una enfermedad de alopecia femenina. Dolencia que confirmó que tenía en 2018 durante el programa Red Table Talk, presentado por su madre. Ahora, ha salido a la luz que Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne también tiene alopecia. Lo ha hecho saber a través de su Instagram con un texto con el que empatiza con Jada y con una fotografía de su cabello que muestra un antes y un después.

“A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la #alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres”, ha comenzado diciendo. Después, en sus líneas ha explicado que es una “vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo”. “Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída”, ha revelado con total naturalidad.

Fabiola ha explicado que esta enfermedad que suele ser un tabú entre las mujeres puede darse por diversos motivos. “Por cambios hormonales (menopausia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados”, ha indicado. Antes de finalizar el escrito, que ha tenido una gran acogida en las redes sociales, ha contado cómo ha solucionado ella este problema de alopecia. “Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional. Yo me he puesto en manos de @gbojanini_es con la @dra.anayafernandez y estoy muy satisfecha con los resultados. No es publicidad es una recomendación con cariño y respeto por las personas a las que pueda ayudar mi experiencia”, ha terminado diciendo.