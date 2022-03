Si hay un tema que ha marcado lo que llevamos de año, es la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar. El ganador de la estatuilla a mejor actor no tuvo reparo en levantarse de su asiento y agredir al presentador de la ceremonia cuando éste hizo una broma sobre el peinado de su esposa, la cual se había rapado el pelo a consecuencia de su problema de alopecia. Una reacción que ha tenido partidarios y detractores a partes iguales, siendo otros quienes han optado por dar mayor visibilidad a la pérdida de densidad capilar, como es el caso de Fabiola Martínez.

Era hace tan solo dos días cuando la venezolana compartía una publicación en su Instagram en la que confesaba que ella también padece alopecia, llevando años aplicándose un tratamiento para controlar la caída de pelo. Un testimonio que acompañó con unas imágenes con las que dejaba ver algunas de las zonas de su melena en las que contaba con una menor cantidad de cabello, las cuales han generado cierta controversia por quienes creen que la ex de Bertín Osborne ha aprovechado la oportunidad y lo sucedido para comparar su caso con el de Jada Pinkett.

Pero lo cierto es, que el único objetivo de Fabiola era dar visibilidad a un tema tabú que, durante muchos años, los medios de comunicación han pasado por alto. Así lo ha confirmado ella misma para Look: “Hay mucha gente que lo siente y no lo dice, y creí que era una manera de decir a quienes lo estén pasando mal que hay alternativas, hay soluciones, y si no, es un tema que puede ponerse encima de la mesa”, expresaba, dejando claro que en ningún momento ha querido sacar beneficio alguno de la situación vivida por la esposa de Will Smith: “Lo que no quiero es que se crea que me he apuntado al carro, porque ni es publicidad ni estoy sacando ningún beneficio”, zanjaba.

Aunque esta afección no es tan notable en el caso de Fabiola, ella misma ha explicado para este portal que existen muchos motivos que pueden llevar a cualquier persona a padecerla, independientemente de su sexo: “Lo mío es poco, no es nada y es algo puntual, probablemente motivado por el estrés. Con el pelo que tengo, si me pusiera al lado de ella diría ‘¿Pero de qué me estás hablando?’. No me puedo poner en su situación, porque no sé lo que se siente ni lo que ella ha podido sentir. Sé que es una cosa que preocupa mucho a mujeres, y a hombres también, pero ha sido un tema exclusivamente del hombre y nosotras también tenemos momentos de sufrirlo por temas hormonales o biológicos”, aseguraba, dando la importancia que merece un tema que se ha pasado por alto públicamente a lo largo de la historia.

Para poner fin a la polémica que ha girado en torno a ella y a su publicación, la de Venezuela también ha querido hacer referencia a otro asunto que tampoco se trata con frecuencia: “Solo quiero dejar claro que no pasa nada, al igual que he dicho en muchas ocasiones que hace cuatro años que tengo la menopausia, algo de lo que tampoco se habla porque también es tabú”, señalaba en este medio.

Haciendo gala de su simpatía, Fabiola ha recalcado el buen momento por el que está pasando en su vida tanto a nivel profesional como personal: “Estoy muy bien, todo fenomenal. Trabajando, estoy contenta y con mis cosas, y los niños fenomenal”, apuntaba. Una calma que ha llegado justo después de que, tanto ella como su hijo superaran el covid, enfermedad a la que hicieron frente cuando acababa de empezar el 2022.