Will Smith protagonizaba el pasado 27 de marzo uno de los momentos más impactantes de los Oscar. Después de que Chris Rock hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett, respecto a su problema de alopecia, el actor no dudó en subirse al escenario y darle una bofetada al cómico. Un acto violento que no solo retumbó en el escenario, sino también en la prensa internacional.

Ahora, después de una semana de reflexión, el protagonista de la exitosa serie El Príncipe de Bel-Air ha tomado una decisión irreversible: abandonar la Academia de Hollywood. Esta noticia llega tan solo dos días después de que la institución le abriese un expediente disciplinario por “violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y comprometer el integridad de la Academia”. Desde ese instante, Smith tenía 15 días para responder al procedimiento y parece que le han sobrado 13.

El rapero estadounidense ha enviado un comunicado a la revista People en el que reconoce su error y pide perdón por los acontecimientos ocurridos: “He respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público global en casa. Traicioné la confianza de la Academia”.

Además, Smith se ha referido a los nominados y ganadores de esta edición de los Oscar, a los que ha confesado haber “privado de celebrar sus extraordinarios trabajos”. Admitiendo estar desconsolado, el artista ha manifestado querer centrarse de nuevo en las personas “que merecen atención por sus logros” y permitir de esta manera que la Academia “vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar a la creatividad y el arte en el cine”. Para concluir el comunicado, el actor ha anunciado que dejará de ser miembro de la Academia de Hollywood: “Entonces, renuncio a mi membrecía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier consecuencia adicional que la Junta considere apropiada. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo, para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón». Tras el anuncio de Smith, David Rubin, presidente del organismo, ha informado que han aceptado la renuncia sin que eso frene sus acciones: “Continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.

El protagonista de El método Williams ya reconoció sentirse arrepentido en su cuenta de Instagram y pidió disculpas al afectado: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas de el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad». De igual forma, la Academia ya avisó de que habían comenzado una revisión formal del incidente.

Ahora, una de las estrellas más taquilleras de Hollywood abandona la organización más relevante de Estados Unidos. Un profesional del cine puede ser nominado a un Premio Oscar sin formar parte de la Academia, sin embargo, Will Smith, a partir de ahora, no podrá votar en el certamen ni tener acceso a las proyecciones previas de las posibles películas candidatas. Además, como ha comunicado El País, el sindicato que agrupa a los intérpretes, SAG, también estaría estudiando su expulsión.