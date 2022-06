La visita de Jill Biden a Madrid está siendo toda una caja de sorpresas. Con motivo de la Cumbre de la OTAN, la primera dama estadounidense está teniendo oportunidad de mostrar su lado más personal y divertido en paralelo a los distintos eventos que están teniendo lugar en el Reciento Ferial de IFEMA. Y es que, aunque durante el día ha podido ir de compras para después lucirlas en algunas de las visitas llevadas a cabo con la Reina Letizia como perfecta guía, por la noche también ha tenido tiempo de llevar a cabo ciertos planes de ocio de lo más inesperados.

Ha podido saberse que fue el pasado martes, día 28 de junio, cuando la Embajada de Estados Unidos se convirtió en el enclave perfecto para la esposa de Joe Biden, que no dudó en llevar a cabo una fiesta a la que acudieron algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Alejandro Sanz, Ainhoa Arteta, Pablo Alborán, Rozalén, Luz Casal e incluso Eugenia Martínez de Irujo fueron algunos de los afortunados que pudieron disfrutar de una velada de ensueño en compañía de Jill, donde a juzgar por las imágenes publicadas en redes sociales, todo apunta a que todos los invitados allí presentes lo pasaron en grande.

Con el paso de las horas, muchos han sido los artistas que han querido dejar constancia de la cita a través de sus cuentas personales de Instagram. Por ejemplo, Pablo López publicaba un precioso vídeo en el que aparece cantando mientras toca el piano bajo la atenta mirada de Jill Biden, a quien dedicaba unas tiernas palabras: “El silencio asusta, pero a veces es tan bonito que el niño tímido sale a jugar con todo… Qué abrazo más hermoso tiene la Doctora Biden, qué corazón inolvidable el tuyo Julissa, y qué amigos más bonitos tengo en este universo de la música”, escribía el cantante. Por su parte, la hija de la duquesa de Alba compartía un carrusel de fotografías en las que aparece plenamente integrada con algunos de los invitados, dejando entrever que está deseando repetir una jornada como la vivida el pasado martes: “Imposible en mejor compañía. Estos ratitos con tanto talento y arte, no los cambio por nada!!! Graciasssss de corazón”, señalaba.

Durante toda la fiesta, Jill Biden permanecía con una sonrisa en la cara con la que demostraba estar pasándolo genial. Y no es para menos, porque el empresario y pareja de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, fue el encargado de que todo saliera genial en una celebración marcada por la música, la cultura española, y sobre todo el flamenco. Una mezcla que, al parecer, ha terminado de encandilar a la primera dama estadounidense, que no tuvo reparo en fotografiarse con todos los que le solicitaron una imagen, como por ejemplo Carlos Vives. El intérprete subía la imagen a Instagram para dejar constancia de lo agradable que había sido la esposa de Biden con todos ellos: “La Embajadora de Estados Unidos en España nos invitó a compartir con amigos, artistas españoles y a disfrutar de la hospitalidad de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre los objetivos de nuestra fundación @traslaperla ¡Y yo no me podía ir sin cantarle un vallenato!”, apuntaba.