Raquel Perera y Sara Carbonero, fans incondicionales de Alejandro Sanz pese a todo

El pasado 4 de junio tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la capital. Este no es otro que el concierto de Alejandro Sanz, el cual tuvo oportunidad de cantar en su tierra natal y ante 55.000 personas ante un imponente Wanda Metropolitano que aguardaba su llegada. Una cita que cumplió todas las expectativas pese a que el cantante se hizo de rogar hasta 15 minutos.

Como era de esperar, muchos fueron los rostros conocidos que acudieron a la actuación en cuestión para alentar al cantante en uno de los momentos más emotivos de su carrera. Una de ellas fue Sara Carbonero, que durante el concierto no dudó en compartir con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram algunos de sus temas favoritos: “Por muchos años que pasen, los primeros acordes de esta canción seguirán provocando este efecto”, escribía la que fuera presentadora de los deportes de Telecinco cuando grababa el comienzo de ¿Lo ves?, en el que gran parte del público permanecía emocionado ante las primeras palabras del intérprete. Además, la que fuera pareja de Iker Casillas también publicó un vídeo de un fragmento de No es lo mismo, para posteriormente compartir una imagen de sí misma, mirando hacia el escenario y ataviada con un look de lo más primaveral, estampado en color teja y con un cut out que permitía ver una parte de su espalda.

Pero Sara no acudió al concierto sola. La presentadora estuvo presente en compañía de amigos, como por ejemplo la ex de Alejandro Sanz. Y es que, aunque ambos decidieron tomar caminos separados, Raquel Perera no ha querido perderse la actuación del que fuera su marido, demostrando así el estrecho vínculo amistoso que les une pese a haber rehecho sus vidas sin la compañía del otro. A través de sus stories de Instagram, Perera compartía una imagen en la que dejaba entrever que tanto ella como sus acompañantes tenían pase VIP al show. Más tarde, la propia Raquel volvía a hacer uso de sus redes sociales para publicar una serie de vídeos del concierto, entre los que estaba uno en el que ella y Carbonero cantaban a pleno pulmón uno de los temas del intérprete. Para poner el broche de oro y en un intento de hacerle promoción, la ex del protagonista de la cita animaba a todos sus seguidores a que acudieran a alguno de los conciertos que tendrán lugar de cara a los próximos meses: “No se pierdan esta gira #Sanzenvivo”, apuntaba.

Otra asistente destacada

Como no podía ser de otra manera, Rachel Valdés no quiso perderse el evento por nada del mundo. La actual pareja de Alejandro Sanz dejó de lado sus quehaceres laborales para disfrutar de una de las citas profesionales más importantes de su novio. Y vaya si lo hizo. A través de su Instagram, compartió una serie de imágenes en las que permanecía en la grada, visiblemente emocionada y alentando al cantante. Además, en una de las fotografías aparecía con los hijos de éste, dejando entrever que tanto ella como Raquel Perera estaban más cerca de lo esperado.