Hace ya 6 años que Lucas llegó a la vida de Iker Casillas y Sara Carbonero para llenarla de alegría. Aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados, la familia es lo más importante para ambos, por lo que han dejado atrás las diferencias para seguir educando a sus dos pequeños de la casa de la mejor manera posible. Aprovechando que su segundo hijo ha dado una nueva vuelta al sol, la periodista ha utilizado sus redes sociales para escribirle un emotivo mensaje como ya acostumbra a hacer.

“Feliz cumpleaños, manojito de alegría, estrella del rock, rebelde con causa”, ha comenzado escribiendo la influencer junto a tres fotos del pequeño. Al parecer, Lucas ya ha aprendido a leer, por lo que su madre ha decidido dejarle un precioso texto para que sople las velas como “segundo” de la casa, pues su hermano Martín es dos años mayor que él. “En esto de la maternidad, como en todo, no se debe generalizar pero es verdad que los segundos desde que nacen tienen que ingeniárselas para hacerse su sitio y lograr sin ellos apenas sospecharlo que sus hermanos mayores no les vean como el enemigo”, ha continuado relatando, afirmando que los segundos hijos tienen que heredar “alegría, ropa y juguetes” además de “imitar y repetir todo lo que hacen los héroes de sus hermanos”.

Sin embargo, tal y como ella misma ha demostrado infinidad de veces, tanto Martín como Lucas son los amores de su vida, aunque con uno haya experimentado la maternidad por primera vez y el otro llegase dos años después: “Ellos también vienen para enseñarnos, por ejemplo, que si los papás pensamos que lo sabemos todo de ellos porque son los segundos estamos muy equivocados”. Y es que, Carbonero ha dejado una cosa bien clara: “El amor no solo no se divide, sino que se multiplica por infinito”. Pues, cada niño es un mundo y ella, junto a Iker, pueden presumir de tener dos pequeños completamente diferentes pero igual de especiales: “Lo que nos funciona con un niño no tiene por qué hacerlo con otro. Que los retos, emociones y miedo seguirán siendo los mismos y que por mucho que tratemos de no repetir los errores cometidos, caeremos en otros diferentes”.

Unas palabras hacia Lucas escritas desde el corazón que su madre ha querido compartir con sus seguidores para fardar, orgullosa, de la familia que ha conseguido formar. “No hay momento de mayor seguridad para una madre o padre que cuando le ponen por primera vez a su segundo hijo en brazos”, se ha sincerado. Pues, tal y como ella misma ha dejado claro, “si los segundos no existieran, habría que inventarlos”, una idea que ha secundado Paula Echevarría, que no ha dudado en comentar en la publicación, no solo para felicitar al pequeño gran amor de su amiga, sino para dejar claro que ella también es la segunda y que está muy orgullosa de ello.

El post pronto se ha llenado de comentarios por parte de los rostros más conocidos de nuestro país felicitando a Lucas en la que ha sido su sexta vuelta al sol. Sin embargo, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de la escritora Irene G., que ha recordado el papel tan fundamental que tienen las madres y que poco se reconoce: “Muchas felicidades a los dos. Los dos nacisteis hace seis años. Una madre siempre vuelve a nacer con su hijo. Y precioso texto querida mía”.