Más de un año después de que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaran públicamente su separación, la pareja mantiene una excelente relación, de la que dan muestras en muchas ocasiones. La última de ellas ha sido con motivo del cumpleaños del exportero. Una fecha muy especial en la que la periodista no ha querido perder la oportunidad de felicitarle y demostrar lo bien que se llevan.

“La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”, ha escrito la periodista citando una frase de Jean Paul Richter. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía en blanco y negro y con gafas de sol de su expareja. “Los años se los lleva el tiempo. La vida se queda soplando más deseos. Celebra tu camino cada día. Feliz vuelta al sol, felices 41. Feliz todo”, ha comentado Sara Carbonero.

Una entrañable dedicatoria que guarda mucha relación con el mensaje que Casillas dedicó a la periodista el pasado mes de febrero, con motivo de su cumpleaños. En aquel momento, Casillas compartió una fotografía de la manchega -no privada sino en un acto oficial- que acompañó del siguiente mensaje: “Por otros sueños por realizar !! Por otros sueños cumplidos !! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer !! A por otro año para olvidar los anteriores!!”, escribió el exportero, haciendo alusión a las dificultades de salud que ha atravesado la que fuera su mujer en los últimos años.

La relación entre Iker Casillas y Sara Carbonero ha sido muy estrecha desde que anunciaron su separación. Una noticia que pilló por sorpresa a propios y extraños, ya que eran una de las parejas más estables del panorama nacional. El exmatrimonio recurrió a las redes sociales para compartir en sus respectivos perfiles el mismo post, con una fotografía de ambos y un mensaje en el que se confirmaba que habían tomado caminos separados, aunque seguirían siendo una familia, sobre todo, por sus hijos.

Por su parte, en el caso de Iker Casillas se ha rumoreado con que ha tenido un idilio con la influencer Rocío Osorno. Un romance sorpresa sobre el que el exportero no se pronunció de manera explícita, aunque sí que tiró de sentido del humor y escribió en su perfil: «Ave María Purísima», junto a una captura de la portada de la revista que apuntaba la noticia de esta presunta relación.

Rocío Osorno recurrió a los stories de su cuenta para desmentir la posible relación: “La pregunta del millón. Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma… Y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida”, dijo la influencer, despejando los rumores sobre el idilio.