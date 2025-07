Carlos Alcaraz no solo se ha ganado el apoyo de todos los españoles, si no del resto de aficionados al tenis mundial. Este 11 de julio es un día cuanto menos importante para el murciano pues se enfrenta a Taylor Frurz en el Centre Court del All England Club en tierra batida. El vigente bicampeón del torneo busca llegar a su tercera final de Wimbledon, un Grand Slam que no se le ha resistido en los últimos años. Es por ello que muchos rostros conocidos -que han volado hasta Inglaterra- no han querido perderse este emocionante duelo.

Los VIP que han asistido

La realidad es que Carlos Alcaraz se ha convertido en el ídolo de muchos famosos de nuestro país, con los que es habitual verlo en su tiempo libre. Sin embargo, su fama se ha extendido por todo el mundo y las estrellas internacionales no han querido perder la oportunidad de ver al de Murcia en directo.

Leonardo DiCaprio. (FOTO: GTRES)

Entre ellos el actor Benedict Cumberbatch. El intérprete ha ido junto a Sophie Hunter, su mujer, con la que ha disfrutado de esta jornada de tenis en el palco real. La industria del cine también ha estado representada por el estadounidense Rami Malek, que consiguió conquistar al mundo con Bohemian Rhapsody, la proyección que hizo despegar su carrera al ponerse en la piel de Fredy Mercury.

Benedict Cumberbatch y Rami Malek se encuentran en Wimbledon. (FOTO: GTRES)

En las gradas, y al más puro estilo Mery Perelló, Taylor Fritz ha contado con su pareja, la influencer Morgan Riddle, que ha sido una de las primeras en llegar hasta el Centre Court del All England Club.

Morgan Riddle. (FOTO: GTRES)

Una de las grandes sorpresas a este evento deportivo ha sido la reaparición pública de Anna Wintour, uno de los rostros más destacados de la industria de la moda. Hace solo unos días se conoció que, tras 40 años al frente de la revista Vogue, dimitía de su cargo como directora de la histórica publicación, tal y confirmaron los medios de estadounidenses. La editora ha asistido a este partido junto al diseñador de moda Tom Ford, que han disfrutado del duelo desde el palco real de la cancha central de Wimbeldon.

Anna Wintour. (FOTO: GTRES)

Finalmente, otra de las estrellas que también ha asistido a uno de los partidos más importantes para Carlos Alcaraz ha sido Leonardo DiCaprio. No hay evento social al que el actor no esté invitado. De hecho, como no podía ser de otra manera, fue uno de los asistentes a la boda de Jeff Bezos. El protagonista de Titanic no acudió solo al enlace del fundador de Amazon, si no que lo hizo con su novia Vittoria Ceretti, de 27 años.