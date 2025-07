El pasado personal que une a Sandra Golpe con la Reina Letizia

Esta semana Sandra Golpe ha sido noticia y no por su faceta como presentadora al frente de los Informativos de Antena 3 Noticias. La comunicadora acudió al programa de Sonsoles Ónega para contar uno de los episodios más duros de su vida tras ser víctima de un abuso sexual. La periodista explicó con todo lujo de detalles como un hombre de edad avanzada se coló en su portal con un cuchillo cuando acudía a su puesto de trabajo durante su etapa televisiva por la noche.

Desde que su trabajo comenzara a reconocerse, lo cierto es que Golpe siempre ha intentado mantener en la más estricta intimidad su vida personal. Sin embargo, en ocasiones, la presentadora ha hecho la excepción y ha desvelado algunos detalles de su vida más personal, como su pasado sentimental con David Tejera, el padre de su hijo y compañero de profesión, con el que mantuvo una historia de amor intermitente y que, además, era ex pareja de la Reina Letizia.

El pasado en común de Sandra Golpe y la Reina Letizia

Sandra Golpe. (FOTO: GTRES)

Sandra Golpe y la Reina Letizia, cuando solo era Letizia Ortiz, no solo compartieron platós de televisión. A comienzos de los 2000, ambas aspiraban a dejar huella en el Periodismo, como así ha sido. Aunque ellas han sido las encargadas de dar las noticias, lo cierto es que también han sido protagonistas de muchas otras por sus vidas personales.

Antes de que la madre de la heredera al trono español conociera al Rey Felipe, doña Letizia mantuvo una relación sentimental con David Tejera, un reconocido presentador que ha estado al frente de importantes cadenas como Telecinco o la CNN. Sin embargo, antes de conocer a la nuera del Emérito, Tejera tuvo una breve historia de amor con Sandra Golpe. Sin embargo, tras poner fin a su idilio con Letizia, el comunicador tuvo una segunda oportunidad con Sandra, con la que tendría un hijo -que actualmente tiene 18 años-.

A pesar de haber tenido una relación sentimental con el mismo hombre, lo cierto es que Sandra solo tiene buenas palabras hacia doña Letizia, a la que considera una gran Reina de España, y con la que ha coincidido posteriormente en una recepción en el Palacio Real. «Está muy bien que la Corona la tenga porque es una gran profesional, y está muy bien el papel de ser embajadora de esas causas, que son importantes».

Sandra Golpe, en una imagen de archivo. / Gtres

La vida actual de David Tejera

Por su parte, David Tejera también se ha pronunciado sobre la mujer de Felipe VI. En la presentación de su novela, Seis peces azules, el comunicador no dudó en hablar de la manera más natural sobre ello ya que él mismo dijo que era voz populi. «Me da igual que me pregunten por ella. Todo el mundo sabe quien es quien en mi historia con Letizia. No tengo ningún rencor porque me ha ido muy bien. Es un episodio pasado. Tampoco voy a intentar sacar partido contando mentiras ni contando cosas que sé. Si las contase dirían que soy un rencoroso y que no lo he superado y no es verdad».

Al igual que Letizia y Sandra, David también ha tenido una exitosa carrera en televisión. El periodista, que también se dedica a la escritura, fue una de las voces más seguidas durante la pandemia tras contagiarse de coronavirus. Una dura experiencia que compartió en su cuenta de Twitter, una red social que utilizó para valorar la gestión del Covid-19. «No creo que sea bueno decir que en España hay 3.000 contagiados por coronavirus sin añadir que por colapso hay miles y miles de personas con síntomas a las ni se analiza en varios días. Somos en mi entorno 13 o 14 con síntomas clarísimos de coronavirus. En 48 horas nadie nos analiza. Cuántas veces pasa esto en 47 millones de españoles. Por favor, que nadie os vacile. Ojalá me equivocase, pero la dimensión es enorme».