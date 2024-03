Entre la Reina Letizia y Sandra Golpe existe un vínculo más allá de que ambas hayan desarrollado su carrera profesional en el mundo de la comunicación. La esposa de Felipe VI y la periodista tienen un nexo en común que tiene que ver, curiosamente, con su vida personal. Se trata de David Tejera, el hombre con el que la Reina Letizia mantuvo una relación antes de conocer al entonces príncipe de Asturias y con el que Sandra Golpe también salió tiempo después.

A pesar de que en estos momentos la Reina Letizia y Sandra Golpe están en esferas muy diferentes, la periodista ha asegurado sentir una gran admiración hacia la esposa de Felipe VI. La presentadora considera que doña Letizia es un gran activo para la institución, ya que es una magnífica profesional y aporta un toque actual. Además, es una estupenda embajadora de diferentes causas, con las que está profundamente comprometida. «Está muy bien que la Corona la tenga porque es una gran profesional, y está muy bien el papel de ser embajadora de esas causas, que son importantes», ha dicho Sandra Golpe sobre la Reina Letizia.

Sandra Golpe, en una imagen de archivo. / Gtres

La periodista aseguró hace algunos años que no le importa que le pregunten por doña Letizia: «Me da igual que me pregunten por ella. Todo el mundo sabe quién es quién en mi historia con Letizia», dijo en el año 2012, durante la presentación de su novela, Seis peces azules. Por su parte, David Tejera siempre ha sido muy discreto con su romance con la Reina Letizia: «No tengo ningún rencor porque me ha ido muy bien. Es un episodio pasado. Tampoco voy a intentar sacar partido contando mentiras, ni contando cosas que sé», dijo el periodista hace algunos años.

El futuro de la princesa Leonor

En un momento en el que todas las miradas están puestas en la princesa Leonor tras cumplir la mayoría de edad, Sandra Golpe es una de las periodistas que más trata en el día a día los temas de actualidad, por lo que está acostumbrada a abordar noticias relacionadas con la Familia Real.

Sandra Golpe considera que «Leonor sí llegará a reinar, aunque vivimos en una sociedad que, según avanza, se comprende menos el papel de la monarquía. No obstante, hay que decir que la nuestra es una monarquía que se mantiene estable», ha recalcado.

‘Unidas’ por un mismo hombre

El periodista coincidió con la Reina Letizia mientras los dos trabajaban en la cadena CNN+, antes del año 2000. En aquella época, Sandra Golpe también estaba en el mismo canal, pero, su relación con David Tejera comenzó tiempo después. Mientras que el romance entre la Reina y Tejera fue fugaz, el periodista y Sandra Golpe mantuvieron una relación más prolongada, de hecho, incluso tuvieron un hijo, llamado David. «Mi hijo es lo mejor que me ha pasado y doy gracias por haber sido madre, porque mi hijo es la persona que da sentido a mi existencia. Es muy responsable, más que yo en muchos aspectos», ha declarado la presentadora en una entrevista a la revista Diez Minutos.

David Tejera, en una imagen de archivo. / Mediaset

Sobre si el joven se parece a ella o a su padre, Sandra Golpe ha asegurado que «es una mezcla, una versión mejorada». Según ha apuntado, se parece a ella, porque tiene mucho carácter y porque, además, pertenece a una generación que le da mucha importancia a los problemas que tenemos con el planeta», ha dicho.