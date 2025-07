Sandra Golpe se ha abierto en canal para desvelar que fue víctima de una agresión sexual. La periodista ha hablado como nunca sobre este episodio traumático que marcó un antes y un después en su vida. La comunicadora ha reaparecido en el programa de Sonsoles Ónega donde ha contado con todo lujo de detalles lo que ocurrió y cuándo tuvo lugar.

La peor vivencia de Sandra Golpe

La presentadora, visiblemente conmocionada aunque muy segura de contar este episodio, ha relatado que tuvo lugar cuando ella ya ejercía como periodista ya que fue al salir de la redacción. Golpe se dispuso a entrar en su portal, que no cerró como debía cuando, de repente, entró un hombre. «Me pasó que tenía turno de noche en la redacción, llegué a casa cogiendo el último metro y en la puerta del portal, no me di cuenta de que no se cerró la puerta, y se metió un hombre. Me tiró al suelo, me ató y me agredió sexualmente», dijo. «Era un señor mayor, yo no conocía a todos los vecinos, podría ser mi abuelo, tenía un cuchillo, me tiró al suelo, él me había atado y con el cuchillo me desató, porque se escuchó un ruido, ese ruido me salvó, y me pude subir a mi piso y me llevaron al médico enseguida», añadió.

Horas después de esta traumática vivencia, la comunicadora regresó a su puesto de trabajo. Un gesto que demostró el respeto por su profesión, ya que antepuso su trabajo a su salud mental: «Podía haberme cogido una baja por depresión, pero fui al trabajo. Pedí un cambio de turno a una persona y no me lo dio porque decía que ya tenía los horarios hechos». Sin embargo, la compañera a la que hace referencia, de la que no dice el nombre, no quiso cambiarle el turno a pesar del duro suceso. Fue por ello que el entorno de la presentadora decidió no dejarla sola ni un momento y, cada día, durante un tiempo, la acompañaban cada noche en el regreso a su hogar: «Durante un mes me acompañaron al trabajo porque tenía un trauma».

Tras contar su duro testimonio, Sonsoles Ónega no ha dudado en preguntarle si considera si a día de hoy esto sigue pasando: «Creo que las empresas son más conscientes de este tipo de situaciones, pero en aquel entonces les pareció surrealista que quisiera un cambio de turno. Es más común de lo que parece». Por su parte, Golpe ha contado que esta traumática vivencia ya es algo que forma parte de su pasado y ha querido agradecer a la vida que no le ocurriera algo más grave. Una reflexión que la presentadora del espacio de Antena 3 ha aplaudido: «Estos testimonios ayudan a las mujeres que lo han padecido y que no lo pueden contar ni verbalizar por vergüenza o presión laboral».