El motivo de la ausencia de Inma, madre de Michu, en el entierro de su hija

Tres días después de su fallecimiento, los seres queridos de Michu se han reunido en el cementerio de San Miguel, en Arcos de la Frontera (Cádiz), para dar el último adiós a la que fuera novia de José Fernando. Con un semblante serio y rotos de dolor, el clan Ortega Cano se ha trasladado hasta el enclave para despedirse definitivamente de los restos mortales de la mencionada. Entre los presentes se encontraban Gloria Camila, su pareja Álvaro García, Rocío Flores, José Ortega Cano, Gloria Mohedano y José Fernando, el más afectado por esta triste pérdida. Sin embargo, no ha habido rastro de Inmaculada, la madre de Michu.

En medio del revuelo que ha generado esta ausencia, LOOK ha confirmado que la progenitora de la fallecida no ha podido estar presente porque se ha quedado al cuidado de Rocío, su nieta nacida fruto de la relación sentimental que mantuvieron Michu y José Fernando. Y es que, tal y como ella misma reconoció delante de las cámaras hace tan sólo unas horas, entre sus planes se encuentra el hacerse cargo de la menor. «La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío y la niña siempre ha estado conmigo. Entonces el roce más cercano soy yo», reconocía visiblemente afectada a las puertas del tanatorio de Arcos de la Frontera.

Inmaculada, la madre de Michu, en el tanatorio de su hija. (Foto: Gtres)

Estas palabras han generado un gran debate sobre el futuro de la pequeña. Y es que, a pesar de que aún tiene a su padre, la situación de incapacidad del mismo deja en un gran misterio quién se convertirá en el tutor legal de Rocío. A pesar de las intenciones de Inmaculada, Kike Calleja ha desvelado que Michu habría dejado por escrito que, si en algún momento le pasaba algo, quería que la niña se quedara con Ortega Cano.

Ortega Cano, lejos de mantenerse en silencio, no ha tenido problema en reaccionar ante la información aportada por Calleja. «Son cosas que no se pueden decir ni se pueden hacer, solamente dejar pasar día a día y llevar las cosas como se deben de llevar […] No es que de pronto yo vaya a hacer esto y que la niña se venga conmigo. Es cuestión de la familia y cuestión de gestionarlo de la mejor manera», explicaba. Por su parte, Amador Mohedano, que también viajó hasta Arcos de la Frontera para dar su más sentido pésame a su sobrino, también apostilló que la niña recibiría una mejor educación escolar en el caso de mudarse a Madrid con su abuelo. ¿Se convertirá este duro varapalo en una nueva lucha en la familia?

Ortega Cano, muy afectado por la muerte de su ex cuñada y madre de su nieta, Michu. (FOTO: GTRES)

El último plan de José Fernando con su hija

El pasado 9 de julio, mientras se celebraba el tanatorio de Michu, Gloria Camila y José Fernando fueron captados en un plan familiar junto a algunos miembros del entorno de Michu y la pequeña Rocío en un restaurante de la zona llamado Barca Pizza, donde pasaron un par de horas. Tras la reunión, los hijos de Ortega Cano y Rocío Jurado se dirigieron hasta la casa de Inmaculada, la madre de la recién fallecida, donde dejaron a la menor para que descansara.