Primeras palabras de Ortega Cano, muy afectado, tras la muerte de Michu

Ortega Cano ha reaccionado a la muerte de Michu, su ex nuera y madre de su única nieta. El diestro ha sido captado por las cámaras de GTRES a la salida de su domicilio, ubicado en Madrid. A diferencia de sus hijos, José Fernando y Gloria Camila, que han reaparecido ante los medios de comunicación en la estación de tren de Jerez de la Frontera en dirección a Arcos de la Frontera, el diestro retirado sí que ha entonado unas palabras.

La reacción de Ortega Cano

Lamentable e inevitablemente, José Ortega Cano es uno de los protagonistas del día por el fallecimiento de Michu, su ex cuñada, a los 33 años. Lo último que se conoce de las voluntades de la fallecida es que dejó por escrito que si a su hija le pasaba algo, el encargado de su tutela sería su abuelo, tal y como ha desvelado Kike Calleja en Vamos a ver. «A las 11 de la noche se entera Ortega Cano y que Gloria Camila es la que llama a su hermano. Michu dejó por escrito que si le pasaba algo se quedara con Ortega Cano. Lo que me contaban es que tenía pareja en Arcos de la Frontera y que tenía relación cordial con su ex familia política», ha comentado el colaborador.

Primeras imágenes de José Fernando y Gloria Camila tras la muerte de Michu. (FOTO: TELECINCO)

Por su parte, Antonio Rossi también ha arrojado detalles sobre la última hora: «José Fernando está incapacitado legalmente, pues como la relación no era tan directa, no saben los procedimientos de la tutela del menor. Si se hará cargo la madre de Michu o cuál será la última voluntad de Michu, que tenía una relación un poco particular con su familia. Hay drama».

Ortega Cano, muy afectado por la muerte de su ex cuñada y madre de su nieta, Michu. (FOTO: GTRES)

Minutos después, el viudo de Rocío Jurado ha hecho su primera reaparición tras hacerse pública esta noticia. Visiblemente afectado, ha dicho que tanto él como sus hijos, Gloria Camila y José Fernando «están muy mal». El maestro ha sido captado saliendo en coche de su casa y no ha dudado en bajar la ventanilla: «La verdad que ha sido una pena, porque era una chica muy joven y bueno… La vida». Además ha confirmado que viajará hasta Arcos de la Frontera para estar con el resto de sus familiares y para estar cerca de su única nieta, que ha perdido a su madre con tan solo 8 años: «Yo voy para allá. José Fernando y Gloria Camila están muy afectados». Además, ha desvelado que le ha sorprendido mucho esta noticia pues veía a su ex cuñada bien en sus últimas apariciones públicas: Ella (refiriéndose a Michu) estaba vamos… No la encontraba para que le pasara lo que le ha pasado. Yo la he visto en cosas de ustedes con las cámaras y la notaba bien», ha dicho el ex cuñado de la fallecida.