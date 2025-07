Los problemas de salud de Michu, que sufrió varias intervenciones del corazón

María Rodríguez Gamaza -Michu-, ex pareja de José Fernando Ortega Mohedano, ha fallecido a los 33 años. El cuerpo de la gaditana, madre de la nieta del diestro, Rocío, ha sido hallado sin vida en su domicilio. Por el momento no han trascendido las causas y circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento. No obstante, todo apunta a que podría estar relacionado con los problemas de salud que arrastraba desde hace tiempo.

La joven, que saltó a las portadas precisamente por su relación con el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, sufría problemas de corazón debido a una enfermedad congénita que arrastraba desde su infancia. Una dolencia por la que tuvo que pasar por quirófano en 2018, pero que también la llevó a ser operada en varias ocasiones a lo largo de los años con el objetivo de retrasar un posible trasplante y mejorar su calidad de vida. De hecho, nada más nacer, también tuvieron que intervenirla. A raíz de esta situación, Michu tenía algunas limitaciones físicas, así como una discapacidad reconocida del 38%.

Michu con José Fernando en 2018. (Foto: Gtres)

Ella misma informó a sus seguidores en las redes sociales de su paso por quirófano en 2018 para intentar paliar los efectos de esta dolencia y, tal como explicó, era una medida puntual para pasar unos años tranquila, sin preocuparse en exceso por su salud. Eso sí, la solución definitiva era un trasplante de corazón que finalmente no llegó. «Esta operación es para atrasar un futuro trasplante de corazón. Nos ha dicho que máximo en 10 años le tendrán que hacer un trasplante», reveló María Patiño tras una conversación con Michu después de su operación.

La relación de Michu y José Fernando

Michu y José Fernando se conocieron en 2013 pero poco después de comenzar su romance, su relación se vio afectada por los problemas de adicción de José Fernando y las críticas de su familia hacia la joven. Pese a todo, continuaron con su relación y en 2017 dieron la bienvenida a su hija, María del Rocío, a la que bautizaron en 2018.

Michu con José Fernando en 2023. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a raíz de los ingresos del hermano de Gloria Camila en centros de desintoxicación, no pudieron mantener una relación normal ni vivir como cualquier otra pareja de su edad. Por este motivo, Michu tuvo que asumir en solitario el cuidado de su hija.

No obstante, ambos intentaron retomar su relación en varias ocasiones, una de las últimas, en enero de 2024. En aquel momento, la reconciliación se vio truncada por una presunta infidelidad por parte de José Fernando que llevó a Michu a anunciar públicamente su ruptura. Ese mismo año, Michu tuvo que someterse a una interrupción de embarazo.

Michu con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

Una triste noticia sobre la que se sinceró con la revista Semana, donde confirmó que el aborto se había producido debido a un problema de salud: «Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Porque aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil. No tenía elección. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida… Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado», dijo la joven, muy afectada por su decisión.